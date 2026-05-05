В Праге неизвестные взломали здание посольства Армении и похитили два сейфа, однако подозреваемых установить не удалось. Как сообщает iROZHLAS.cz, полиция несколько месяцев вела расследование, после чего отложила дело. Инцидент назван крупнейшим за последние годы среди преступлений против дипломатических объектов.

По данным полиции, двое мужчин проникли в здание вечером 9 декабря 2025 года. Сначала они попытались попасть внутрь через служебный вход, но не смогли вскрыть дверь. Затем злоумышленники забрались по громоотводу на террасу второго этажа, разбили окно и вошли в здание, после чего направились в кабинет посла Ашота Овакимяна. Там они вскрыли мебель и обнаружили два сейфа — в кабинете и гардеробной, которые вынесли наружу. Один сейф преступники бросили у ограды, второй забрали.

«Они отнесли сейфы к ограде участка, прилегающего к улице Фетровска, оставили серый сейф посла нетронутым у ограды, а второй сейф и его содержимое забрали», — говорится в постановлении.

«Нам сообщили о взломе, мы провели расследование, но не смогли найти преступника. Дело отложено», — заявил представитель пражской полиции Ян Данек. Позднее похищенный сейф нашли в лесу неподалеку от посольства. Несмотря на наличие видеозаписей, личности подозреваемых установить не удалось. По данным полиции, расследование в отношении неизвестных продолжается.

До похищения сейфа самым серьезным инцидентом с иностранными объектами в Праге стал поджог Российского центра науки и культуры в микрорайоне Бубенеч в марте этого года. Мужчина бросил в здание шесть коктейлей Молотова, три из которых загорелись. Нападавший сдался полицию. Он оказался иностранцем, ему грозит до 8 лет тюрьмы.