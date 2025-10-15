В Приморском крае обнаружили катер пропавшего больше недели назад бизнесмена Андрея Варченко. Об этом рассказала его племянница Елизавета Варченко Инфо24.

О предположительном местоположении судна сообщили родственникам ночью 15 октября, отметила она. По словам Елизаветы, катер заметили в 160 км от Владивостока у берегов города Находка.

По данным Инфо24, на данный момент найти вертолет для поисков с воздуха семье Варченко все еще не удалось. Воздушный борт, который можно было использовать для этих целей, оказался неисправным, отмечает издание.

О необходимости подключить вертолет к поискам бизнесмена ранее сообщила племянница Варченко. Она предположила, что катер дяди могло унести течением в открытое море.

Андрей Варченко вышел на рыбалку 7 октября из Владивостока и с того момента не связывался с родными. О его пропаже стало известно 12 октября.

По словам жены Варченко, последний раз сигнал от его телефона был зафиксирован 8 октября в районе населенных пунктов Славянка и Посьет. Его пытались найти с помощью нескольких судов, однако это не увенчалось успехом.

Семья выходила на поиски самостоятельно, но из-за сильных волн им пришлось вернуться. Родственники пропавшего без вести мужчины обратились за помощью в МЧС, а также привлекли спасательные отряды.

Близкие Варченко отмечали, что тот никогда надолго не уходил в море. На катере он был один, с собой у него были продукты питания и вода, отмечала семья мужчины. Его близкие не исключают, что у предпринимателя мог случиться сердечный приступ.