В результате атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами в городе Великие Луки. Об этом ночью 19 февраля сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В результате атаки БПЛА противника на Великолукскую нефтебазу происходит горение одного из резервуаров с нефтепродуктами», — заявил он.

Глава региона отметил, что все экстренные службы на месте, пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта, по предварительным данным, нет. Из-за воздушной угрозы временно был закрыт аэропорт Пскова.

Также об атаке дронов сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Сначала он рассказал, что несколько БПЛА было уничтожено в Киришском районе, а позднее уточнил, что в общей сложности над регионом были сбиты четыре беспилотника.

Глава Смоленской области Василий Анохин сообщил, что над регионом были уничтожены 35 БПЛА, пострадавших среди населения и разрушений объектов инфраструктуры нет.

Минобороны России рассказало, что ночью были ликвидированы 113 дронов. 50 из них были перехвачены над Брянской областью, 35 — над Смоленской, 12 — над Тверской, 10 — над Новгородской, четыре — над Ленинградской, два — над Калужской.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале рассказал, что в регионе продолжаются начавшиеся еще ночью восстановительные работы восстановительные работы на объектах энергетики после вчерашнего массированного ракетного обстрела. «Сейчас частично прекращена подача тепловой энергии в части жилых домов Белгорода», — добавил он.

Отдельно губернатор отметил, что власти Ленобласти поставили им более 250 тепловых пушек, поблагодарив Дрозденко за это. «В случае, если будет потеряно теплоснабжение, будем ставить их на каждый подъезд многоквартирного дома», — заявил Гладков.

«Также в Красный Крест пришел очередной поезд гуманитарной помощи — 2 тысячи единиц: и генераторы, и тепловые пушки, и термопоты, и адаптеры питания, и многое другое, все это оборудование пойдет на усиление работы пунктов обогрева, если в этом будет необходимость. Знаю, что Красный Крест еще отправляет машину с гуманитарной помощью, там уже порядка тысячи единиц. Ждем, низкий поклон всем, кто в этот сложный период времени с нами», — сказал он.