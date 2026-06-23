Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России с 1 октября могут вырасти на 20%. Такое предположение в беседе с изданием «Абзац» высказал финансовый аналитик Андрей Бархота.

По его словам, рост цен на топливо создает серьезные инфляционные риски, которые напрямую влияют на стоимость услуг. Работа котельных, электроэнергия, газ и водоснабжение сильно зависят от цен на энергоносители, поэтому может потребоваться гораздо более серьезная индексация, чем планировалось ранее, пояснил эксперт.

«Если суммировать предстоящие повышения, то возможно увеличение тарифов на 15—20%. Но не исключено, что даже это не покроет затраты и их придется компенсировать за счет потребителя. Возможно, потребуется третья индексация ближе к концу года», — спрогнозировал Бархота.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявлял RTVI, что при повышении платежей за услуги ЖКХ коммунальная инфраструктура продолжает изнашиваться, и этот процесс сопровождается ростом числа аварий.

«Никто, включая государство, не знает, сколько именно объектов [коммунального хозяйства] передано в концессии, что это за объекты и в каком они состоянии. У разных ведомств об этом разные данные. Не контролируются и обязательства концессионеров по строительству и ремонту объектов», — отмечал депутат.

Он убежден, что для исправления ситуации «государство должно брать отрасль ЖКХ в свои руки» — «убирать посредников, нахлебников, коррупционеров и коммерсантов», финансировать решение застарелых проблем и создание новой инфраструктуры.

«И уже после проведения этой большой системной работы, на которую государству надо решиться, можно вести речь о тщательно рассчитанных, справедливых тарифах, каждая копейка от которых идет в развитие отрасли, улучшение качества ЖКХ», — считает Миронов.

По его словам, за последние 25 лет ЖКУ в России подорожали на 366%, а доходы населения за тот же период увеличились на 230%. Политик напомнил, что многие коммуникации ЖКХ проложены более полувека назад и требуют замены, но, несмотря на рост тарифов, их продолжают эксплуатировать с повышенным риском аварийности.

Из-за несоответствия высокой стоимости ЖКУ качеству поставляемых коммунальщиками услуг население не понимает, за что платит, утверждает Миронов. Он призвал правительство организовать масштабный аудит коммунальной сферы, чтобы искоренить воровство и другие злоупотребления. Депутат сослался на слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о том, что если навести в отрасли порядок, можно будет снизить затраты на ЖКХ на 20%.