Суд в Москве приговорил бывшего директора криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя торгового приложения Blum Владимира Смеркиса к пяти годам колонии общего режима по делу о хищении 8,8 млн рублей, его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила столичная прокуратура 12 мая.

«С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры 41-летний Владимир Смеркис приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), — говорится в сообщении.

По версии следствия, в июне 2024 года к Смеркису, «хорошо известному в сфере оборота криптовалюты», обратился блогер с просьбой об оказании услуги в виде рекламной компании по привлечению в свои соцсети подписчиков. Смеркис, как утверждается, пообещал, что привлечет для заказчика около 2 млн новых пользователей за денежное вознаграждение в размере более 8,8 млн рублей.

Потерпевший перевел указанную сумму Смеркису на криптокошелек, однако тот свои обязательства не исполнил — обещанная рекламная кампания не была организована, а денежными средствами распорядился по личному усмотрению, говорится в материалах дела.

Приговор в законную силу не вступил.

Дело Смеркиса

Смеркиса арестовали в мае 2025 года. Тогда же команда Blum объявила, что он больше не имеет отношения к проекту. В заявлении говорилось, что Смеркис покинул должность директора по маркетингу и «не участвует в разработке проекта или в качестве соучредителя».

Заявитель и потерпевший по делу Смеркиса — российский криптоблогер Олег Полунин. Он называл себя «топ-1 СНГ долгосрочный трейдер на Bitget Smart Awards», а также указывал, что является вице-президентом Фонда поддержки ветеранов боевых действий УСО «С».

Как утверждал Полунин, он купил рекламу в телеграм-канале Blum, однако вместо реальных пользователей получил «накрутку ботов». По словам блогера, ему обещали эффективную промо-поддержку, платежеспособных подписчиков и высокую конверсию. Полунин также говорил, что лично предлагал Смеркису разрешить ситуацию — вернуть деньги либо решить вопрос с финансовой компенсацией, но безуспешно.

Сам Смеркис не признал вину. В суде он заявлял, что услуга «была оказана», а также что после рекламы к Полунину «пришло 2,5 млн пользователей».

Ущерб по делу оценивался в сумму в размере около $100 тыс. Сторона защиты заявляла, что Смеркис погасил его в полном объеме, указывая, что это «снижает общественную опасность преступления».

Адвокат Смеркиса Дмитрий Ульянов утверждал, что дело полностью сфальсифицировано, писал Mash.

«Данного преступления мой доверитель не совершал, а все обвинения якобы потерпевшего построены всего лишь на его предположениях. Никаких даже экспертиз не назначалось и не проводилось, поэтому мы настаиваем, что это все ничем не подтвержденные домыслы Полунина», — говорил защитник.

Адвокаты Смеркиса просили суд отпустить его под залог, изменить меру пресечения на домашний арест или запрет отдельных действий. Сторона защиты также указывала, что тот ранее не был судим, является многодетным отцом, на его иждивении находится пятеро малолетних детей. Суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов и признал арест законным.

Чем известен Владимир Смеркис

Владимир Смеркис начал свою карьеру в сфере цифровых технологий, работая в различных компаниях, включая Red Bull и Travel Technology Group. Работал в Mail.Ru Group (сейчас VK), где занимал должность заместителя вице-президента по международному развитию.

В криптовалютной индустрии Смеркис стал известен как управляющий партнер The Token Fund, одного из первых криптовалютных инвестиционных фондов. Позже он стал сооснователем платформы Tokenbox, предназначенной для формирования криптовалютных фондов.

В 2022 году Смеркис занял пост директора криптовалютной биржи Binance в России и СНГ. В 2023 году он покинул эту должность. Тогда же Binance объявила об уходе с российского рынка, заключив соглашение о продаже всего местного бизнеса компании CommEX.

В июле 2024 года Смеркис вместе с бывшим директором криптобиржи Binance в Восточной Европе Глебом Костаревым запустил торговый криптопроект Blum. Это мини-приложение внутри Telegram, в котором пользователи могут торговать криптовалютой и зарабатывать игровые токены, собирая падающие снежинки. Как утверждали создатели проекта, эти токены должны были конвертироваться в реальные деньги, однако пользователи столкнулись с трудностями при выводе средств. К апрелю 2025 года у сервиса было более 92 млн пользователей, в него инвестировали миллионы долларов, в том числе фонд, связанный с Binance.