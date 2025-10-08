В банковских картах Visa и Mastercard перестали действовать сертификаты безопасности чипов, поэтому их работу в России нужно ограничить. Об этом сообщил РБК глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

По его словам, речь идет не об ограничении срока действия карт, а о «возврате к модели, когда карты были срочными». Дубынин объяснил это соображениями безопасности и тем, что «пластик приходит в негодность».

В связи с этим ведется дискуссия для формирования «общего мнения рынка», чтобы представить ЦБ предложения о сроках вывода просроченных карт из оборота, сказал глава НСПК.

Банки закупают сертификаты безопасности чипов на разные сроки, со сроком действия самих карт они могут не совпадать. В конце 2024 года действие сертификатов некоторых карт Visa и Mastercard завершилось впервые после ухода этих платежных систем из России.

Ранее платежные системы продлевали сертификаты безопасности, теперь же банки сами принимают решение об обслуживании карт в своих терминалах и банкоматах. В ЦБ говорили, что проблемы с приемом таких карт затронут менее 1% терминалов.

В июле 2025 года в ЦБ рассказали, что регулятор планирует ограничить период работы карт с истекшим сроком в рамках борьбы с мошенничеством.

Платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России после начала военной операции на Украине в начале 2022 года. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжили действовать на территории страны, но расплачиваться ими за границей и в иностранных интернет-магазинах стало невозможно. После ухода Visa и Mastercard банки и НСПК продлили сроки действия выпущенных карт этих платежных систем или сделали их бессрочными.

В августе правительство России вынесло на общественное обсуждение законопроект, запрещающий россиянам оформлять более 10 банковских карт на одного человека. Мера разработана в рамках борьбы с дропперством, то есть передачей банковских карт и электронных кошельков мошенникам. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил RTVI, что новые правила начнут действовать не одномоментно.