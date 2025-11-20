Повышение исполнительского сбора с 7% до 12% вряд ли приведет к тому, что должники массово начнут возвращать свои долги, кроме отдельных категорий. Об этом RTVI заявил председатель правления межрегиональной общественной организации «Кредитный правозащитник» Михаил Алексеев.

Госдума 20 ноября в первом чтении одобрила законопроект, который увеличивает размер исполнительского сбора до 12%. Кроме того, изменится порядок его взыскания: теперь сбор нужно будет платить одновременно с погашением основного долга. Сейчас такой сбор взимается только после полного выполнения судебного решения. Его размер составляет 7% от суммы долга, он не может быть меньше 1 тыс. рублей для граждан или ИП и 10 тыс. рублей для организаций. В случае реализации инициативы эти суммы увеличатся вдвое — до 2 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно. Цель законопроекта — побудить должников рассчитаться с долгами как можно быстрее.

Алексеев отметил, что в этой ситуации нужно разобраться, о каких задолженностях речь.

«Если мы говорим о галопирующем росте задолженностей по кредитным обязательствам должников, о классической истории с потребкредитами, с кредитными картами, то очевидно, что подобная мера вряд ли приведет к тому, что у людей, которые допускают просрочку по кредитным обязательствам, вдруг появятся деньги, и они скорее начнут выплачивать эти самые кредиты», — сказал он.

По мнению эксперта, реализация законопроекта, скорее всего, приведет к «очередному всплеску интереса» граждан к процедурам, связанным с невыплатой и списанием задолженностей у этой группы должников.

«Вот это, безусловно, так. Не думаю, что это на что-то повлияет. В большей степени вся эта задолженность не будет гаситься, у людей будет еще меньше поводов для того, чтобы попробовать составить финансовый план, для того чтобы погасить свои кредитные обязательства», — не исключил Алексеев.

Если говорить о долгах предпринимателей, например, в сфере малого бизнеса, то здесь тоже не все так просто, уточнил эксперт. Для тех коммерсантов, кто собирается и дальше вести свое дело, очень важна деловая репутация, поэтому они следят за тем, чтобы не было задолженностей, пояснил собеседник RTVI.

«Если есть просрочка у какого-то бизнеса по исполнению обязательств, какое-то взыскание, конечно, это значит, что эта информация есть в картотеке. Это сказывается на репутации достаточно отрицательно. Поэтому, если такой бизнес не платит по своим долгам и дело доходит до судебных приставов, понятно, что нагрузка еще в пять процентных пунктов к сумме задолженности вряд ли сподвигнет их», — добавил Алексеев.

Для каких категорий это «нормальная мера воздействия»?

Увеличение исполнительского сбора, как отметил эксперт, будет справедливой мерой наказания для других категорий, например, алиментщиков.

«Тут, думаю, нет двух позиций. <…> Эти люди, как правило, к сожалению, не платят в силу прижимистости в большинстве своем и какого-то холодного расчета, когда возможность платить есть. Вот здесь, наверное, можно говорить о том, что такой шаг к чему-то позитивному может привести, как и в случае платежей, которые связаны, например, с вредом, причиненным здоровью и так далее», — сказал он.

Новая мера может «подстегнуть» быстрее рассчитаться с долгами и тех, у кого есть штрафы по ГИБДД, не исключил Алексеев.

«Потому что на сегодняшний день вроде бы есть скидка за этот штраф, а если дойдет до приставов, то месяц спустя еще и скидка пропадает. Соответственно, очевидно, что платить за одно правонарушение придется сильно больше, и вот здесь это, наверное, хорошая мера дополнительного воздействия», — добавил эксперт.

Кроме того, это может сказаться позитивно и в отношении тех лиц, у кого есть небольшие долги за ЖКУ, допустил Алексеев.

«Но опять же — тут надо анализировать категорию этих должников по ЖКХ и причины, почему они не платят. Бывают такие случаи, когда в первую очередь они покупают еду и потом не имеют возможности заплатить за ЖКХ. Но бывает и такое, что не платят просто потому, что “не хочу”, потому что не привыкли — для них, наверное, это нормальная мера воздействия», — пояснил он.

При этом собеседник RTVI отметил, что о настоящем эффекте этого законопроекта, если он будет реализован, можно будет судить не раньше чем через год-два после того, как он вступит в силу.