Депутаты «Единой России» подготовили законопроект об увеличении штрафов за рекламу в социальных сетях Instagram* и Facebook*, сообщают «Известия» со ссылкой на документ. Максимальный размер штрафа для физлиц может подняться с 2,5 тыс. до 80 тыс. рублей, для юрлиц — с 500 тыс. до 1 млн рублей.

Законопроект на отзыв в Верховный суд, Генпрокуратуру, Минюст и МВД направил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности, депутатом от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный.

По его словам, штраф в 2,5 тыс. рублей никого не останавливает и блогеры по-прежнему размещают рекламу в запрещенных соцсетях.

«Для них это символическая сумма по сравнению с доходом от интеграций, где фигурируют сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей», — отметил парламентарий.

Выборный отметил, что в условиях информационной войны против России, которую развязал Запад, запрещенные соцсети активно используют для распространения дезинформации, экстремизма, ловушек мошенников, вербовщиков и антироссийской повестки.

«Потому доступ к ним и был ограничен. Но блогеры, размещая там рекламу, снова открывают этот «ящик Пандоры», легализуя их присутствие и способствуя дальнейшему продвижению и популяризации», — сказал депутат.

Facebook* и Instagram* по требованию Генпрокуратуры заблокировали в России в марте 2022 года. Запрет на размещение рекламы в этих соцсетях вступил в силу с сентября 2025 года.

Аналогичный запрет также действует в отношении рекламы на любых ресурсах иноагентов, а также рекламы этих площадок. Штраф за размещение рекламы на своих ресурсах по заказу иноагентов для граждан составляет до 50 тыс. рублей, для рекламных компаний и СМИ — до 300 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей.

* принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена