Родниковский районный суд Ивановской области изъял в собственность государства 50% долей компании «Рижский хлеб», принадлежавших гражданину Латвии Нормундсу Бомису. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на решение суда.

Стоимость изъятых долей составила 1,7 млрд рублей. Суд также признал экстремистским латвийский фонд Ziedot.lv, через который Бомис, по версии Генпрокуратуры России, перечислил более $36,8 тыс. запрещенному в России украинскому националистическому батальону «Азов»*.

Генпрокуратура в середине июля подала иск с требованием признать экстремистским и запретить в России объединение, в которое входят Бомис, основанный им хлебопекарный холдинг Lielezers, его структурные подразделения на Украине ― «Рижський хлiб» («Рижский хлеб») и «Хлiбний гурман» («Хлебный гурман»), владелец последнего Татьяна Приходько и фонд Ziedot.lv.

В Генпрокуратуре заявили, что объединение имеет «ярко выраженный антироссийский характер», а Бомис и Приходько «открыто оправдывают деятельность украинских властей и их бандитских формирований» против России и продвигают «свою радикальную антироссийскую позицию» на информационных платформах принадлежащих им организаций.

В компании «Рижский хлеб», основанной в 2006 году и зарегистрированной в городе Родники Ивановской области, Бомису принадлежало 50% долей. Другими 50% владеет его бывший бизнес-партнер россиянин Сергей Сиренко.

По версии Генпрокуратуры, Бомис и Приходько использовали доли ивановского «Рижского хлеба» для финансирования украинских батальонов «Азов»* и «Айдар»*. В июле суд арестовал принадлежавшие латвийцу доли в компании.

После начала военной операции Бомис поддержал власти Украины и заявил о разрыве связей с Россией. По словам Сиренко, экс-компаньон требовал закрыть российское предприятие, продать его активы и вывести средства за рубеж. Продать Серенко свою долю в бизнесе Бомис отказался и впоследствии неоднократно судился с ивановским «Рижским хлебом».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ивановской области Александр Шорыгин после посещения «Рижского хлеба» в середине июля заявил, что «ни один рубль не ушел врагам нашей страны» от продажи продукции предприятия.

«Финансирование ряда формирований ВСУ осуществляется Нормундсом Бомисом за счет средств подконтрольных им фирм в Латвии и на Украине», — пояснил он.

По словам бизнес-омбудсмена, денежные переводы Бомису с прибыли, полученной от деятельности «Рижского хлеба», «могли быть расценены спецслужбами как финансирование терроризма, поэтому этого не происходило, да и в целом это было бы недопустимо». Он добавил, что вся прибыль компании инвестируется в производство, а «дивиденды не выплачиваются никому».

* признан в России террористической организацией и запрещен