Вооруженные силы Украины стали чаще атаковать жилые дома в России из-за неудач на фронте, заявил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Они пытаются запугать население, вызвать недовольство. Они же тоже имеют определенный исторический опыт, что Россию силой не сломать и надо как-то внутри посеять панику, что совершенно немыслимо», — сказал депутат.

Колесник добавил, что характер разрушений в жилом доме в Красногорске говорит о том, что дрон был «достаточно мощный», потому что «разнесло всю квартиру». «Я думаю, там тротиловый эквивалент был приличный, если уж ни стен, ничего не осталось. Это не просто какой-то рядовой беспилотник двухсотграммовый. Я думаю, что напичкали [взрывчаткой] они довольно прилично его», — сообщил он.

Комментируя удары по гражданским объектам в России, Колесник заявил, что ответственность за принятие таких решений лежит на президенте Украины Владимире Зеленском. Он выразил мнение, что помимо него к этому причастны страны Европы и Великобритания.

Утром 24 октября беспилотник влетел в одну из квартир на 14-м этаже многоэтажного дома в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске. Дрон взорвался и повредил три квартиры, обломки бетонных стен и осколки стекла выбросило во двор.

В результате удара БПЛА по дому в Красногорске пострадали пять человек. Четверых из них госпитализировали, один человек находится в реанимации. У пострадавшего мальчика обожжены руки и повреждены ноги, предстоит операция, сообщила уполномоченный по правам ребенка Подмосковья Ксения Мишонова

По факту атак ВСУ на Подмосковье и Белгородскую область СК возбудил уголовное дело о теракте («а,в» ч.2 ст. 205 УК).