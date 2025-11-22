Заявления украинских военных о сбитом при помощи дрона российском вертолете Ми-8 не соответствуют действительности, пишет телеграм-канал «Война с фейками». Со ссылкой на источники в ВКС России канал пишет, что подобных инцидентов зафиксировано не было.

22 ноября командование Сил специальных операций (ССО) ВСУ сообщило в соцсетях, что российский вертолет Ми-8 был впервые сбит в воздухе беспилотником. Публикация сопровождается видео, на котором якобы зафиксирован момент инцидента. В ролике присутствует подпись о том, что кадры были якобы сняты в Ростовской области. В ССО заявили, что речь идет о «смене правил игры» и что описанный инцидент оставил «много вопросов» для российской стороны.

«Война с фейками», комментируя заявление украинских военных, отмечает, что на видео не Ми-8, а другой вертолет — Ми-28. У него есть существенные различия, говорится в публикации. Так, Ми-28 отличается от Ми-8 расположением двигательной установки и характерным горизонтальным оперением от рулевого винта. На Ми-8 рулевой винт расположен с левой стороны.

На записи видно, что траектория полета беспилотника «проходит мимо вертолета», указывает «Война с фейками».

«Контакта с вертолетом не было, а у беспилотника отсутствует возможность дистанционного подрыва — подрыв боевой части происходит в момент контакта с объектом атаки. Именно по этой причине видео обрывается, когда БПЛА находится на достаточно большом удалении от вертолета», — поясняет телеграм-канал.

Как пишет «Война с фейками», ни один российский вертолет не подвергался атаке и не был сбит над территорией Ростовской области или других регионов. В современном мире инциденты подобного масштаба скрыть практически невозможно, поскольку в открытом доступе сразу появляются записи очевидцев, кадры со спутников и различные фото- и видеоматериалы, отмечается в посте.

«В данном случае никакой фиксации „контакта“ или предполагаемых последствий ни в одном источнике найти не удается», — констатирует канал.

Заявление ССО — классический пример информационной психологической атаки Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО), добавляет «Война с фейками». Описанный инцидент был придуман и представлен в формате новости о событии, которое, как утверждается, произошло в реальности, а расчет при создании подобных инфоповодов делается на возникновение паники среди невнимательной аудитории, которая не будет проверять информацию, отмечает телеграм-канал.