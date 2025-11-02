Киев запустил «массовую антикризисную информационную кампанию» в попытках отрицать, что город Покровск (до 2016 — Красноармейск) в Донбассе почти полностью окружен российскими войсками. Об этом пишет канал «Война с фейками», комментируя украинские публикации о том, что российское военное командование якобы из страха перед отставкой «обмануло» президента России Владимира Путина, доложив ему о «взятии» Покровска.

Канал отмечает, что в действительности российская сторона не делала официальных заявлений о взятии Покровска под контроль. Речь идет об окружении военных ВСУ в городе и его спутнике Мирнограде (до 2016 года — Димитров).

Покровск находится в «практически полном окружении», а узкая «горловина», через которую ВСУ «пытаются держать связь с внешним миром, полностью контролируется российскими артиллерией и дронами», говорится в публикации.

«Уже сам факт запущенной киевским режимом массовой антикризисной информационной кампании <…> говорит о крайне тяжелой для украинских сил ситуации. В действительности боевики киевского режима попали в Красноармейске в “котел”, но Киев упорно отрицает этот факт», — пишет «Война с фейками».

1 ноября украинский телеграм-канал Insider UA заявил, что Покровск «не взят», но начальник Генштаба Валерий Герасимов якобы доложил президенту Владимиру Путину об обратном из страха «потерять должность» и тем самым «подставил» российского лидера.

26 октября начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что в районе Покровска и Мирнограда блокирован 31 батальон ВСУ, а в районе Купянска окружены 18 батальонов. Путин 29 октября заявил, что российские военные готовы приостановить боевые действия в районе Покровска и Купянска, чтобы украинские и зарубежные журналисты зашли туда и «убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины». Представитель МИД Украины Георгий Тихий предупредил, что подобные визиты без разрешения со стороны Киева будут иметь «долгосрочные репутационные и юридические последствия» для журналистов. Украинские власти отрицают, что ВСУ в районе Покровска и Димитрова находятся в окружении.

1 ноября Минобороны России сообщило, что российские военные пресекли высадку группы сил специальных операций ГУР на окраине Покровска с вертолета Black Hawk и уничтожили 11 человек. Российские военные блогеры писали, что десант был уничтожен ударами FPV-дронов, и публиковали соответствующие кадры. Военный телеграм-канал «Старше Эдды» утверждает, что спецназовцы ГУР «смогли прожить 12 минут» после высадки.

Российское Минобороны также сообщило, что находящиеся в Покровске военные ВСУ начали сдаваться в плен.

По данным ведомства на 2 ноября, российские военные продолжают уничтожение окруженных в Покровске формирований ВСУ в районах вокзала и промзоны за железной дорогой.

«Четвертая стадия рака»: ситуация в Покровске для ВСУ

Украинское издание «Страна» предположило, что киевские источники «слили» информацию о высадке десанта ГУР для «демонстрации того, что Покровск не окружен и ВСУ предпринимают там активные действия».

«В противном случае операцию по заброске проводили бы максимально непублично и о результатах отчитывались бы лишь в случае успехов», — отмечает издание.

Украинские военные в разговоре с телеканалом «Громадське» признали, что Покровск фактически потерян для ВСУ, а шансов выйти из окружения мало. Один из собеседников канала описал ситуацию в городе как «четвертую стадию рака», которая «не лечится». По его словам, в районе Покровска «множество» российских военных, и они продвигаются вперед без сопротивления.

Как пишет российский канал «Военный осведомитель», украинские аналитики фиксируют, что 80% Покровска находится под контролем ВС России или в серой зоне.