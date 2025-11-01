Минобороны России 1 ноября отчиталось об уничтожении под Покровском группы спецназа Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины. Западные и украинские СМИ еще в конце октября писали о переброске подразделений ГУР в район Покровска, где, по данным российского Генштаба, заблокированы военные ВСУ. Минобороны России до сих пор не комментировало эти публикации.

В военном ведомстве уточнили, что высадка с вертолета группы сил специальных операций ГУР пресечена в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска (название Покровска до 2016 года).

«Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены», — сказано в сообщении Минобороны.

Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко еще 27 октября написал в своем телеграм-канале о переброске спецназа ГУР в Покровск по приказу главы военной разведки Кирилла Буданова. По его словам, такое решение было принято с учетом критической для ВСУ ситуации в городе.

31 октября о высадке украинского спецназа в районе Покровска сообщило агентство Reuters со ссылкой на два украинских военных источника. По их утверждению, десант был доставлен еще «несколько дней назад» на вертолете американского производства Black Hawk. Один из собеседников повторил информацию Цаплиенко о том, что операцию якобы курировал лично Буданов.

«На видео, оказавшемся в распоряжении Reuters, видно, как по меньшей мере 10 военнослужащих высаживаются с вертолета в поле», — говорится в публикации. Агентство отмечало, что не может независимо подтвердить место и время съемки.

В тот же день кадры предполагаемой высадки десанта с вертолета Black Hawk опубликовал в соцсети X корреспондент The Economist по России, Украине и Беларуси Оливер Кэрролл. Он тоже отметил, что не смог верифицировать съемку.

Позднее источники РБК-Украина заявили, что военная разведка якобы проводит возле Покровска «спецоперацию», чтобы «возобновить работу ключевых логистических линий». Источники канала ZN.UA в ВСУ утверждали, что в высадке было задействовано несколько вертолетов, и что Буданов якобы лично находился на окраине Покровска и управлял операцией.

1 ноября майор ВСУ Андрей Ткачук опубликовал в своем телеграм-канале фото Буданова в группе военных, утверждая, что он якобы запечатлен «по дороге в Покровск». Украинское издание «Страна» утверждает, что снимок был сделан в Павлограде, который находится в десятках километров от линии фронта.

Что пишут российские военкоры

К вечеру 31 октября показанное Кэроллом видео распространилось по каналам российских военных блогеров, которые сочли это признаком «отчаяния» и попыткой срочно создать картинку для медиа перед неизбежной, по их мнению, сдачей Покровска.

«В каком же сейчас отчаянии надо быть военно-политическому руководству Украины чтобы кинуть элитный спецназ ГУР <…> на штурм позиций под Покровском», — написал канал «Повернутые на войне».

«Похоже на экстренную попытку медийного антикриза на фоне практически полной потери Покровска для Украины», — предположил «Военный осведомитель».

Такое же мнение выразили авторы канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны»: «Судя по всему, этот ролик показушный, для успокоения украинской общественности на фоне постоянных новостей о скорой потере Покровска». В сообщении отмечается, что видео было снято «непонятно когда» и, предположительно, «в поле, которое армия России не контролирует».

Военный эксперт Борис Рожин в ночь на 1 ноября заявил, что вертолет был уничтожен, а большинство «элитных, по украинским меркам», спецназовцев ГУР убиты или ранены.

«Американский вертолет UH-60 Black Hawk, на котором они прибыли, также уничтожен. Попытка использовать спецназ для медийного антикриза провалилась», — сообщил он в своем канале Colonelcassad.

«Смогли прожить 12 минут»: что было после высадки

Позже о провале операции ГУР стали писать и другие российские военные блогеры. Как пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», высадившийся десант был уничтожен ударами FPV-дронов.

«Эта контора [ГУР] уже давно славится отправкой своих людей на убой ради красивой картинки и какого-то политического эффекта. <…> Просто с высадкой этого мясного десанта ГУР вышел на какой-то новый уровень безумия. Абсолютно недосягаемый», — высказал мнение военкор Александр Симонов в своем канале «Позывной Брюс».

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц назвал операцию ГУР «массовым суицидом».

«Спасибо Зеленскому и Буданову за доказательство того, что Красноармейск находится в окружении. Ну а как иначе рассматривать эту отчаянную попытку закинуть элитный спецназ в город на вертолетах», — пишет он.

«Пиар-акцией» высадку десанта ГУР назвал также «Два майора». Телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука отметил, что «место было выбрано символическое», поскольку на этом участке Покровска находится стела, «на которую на днях водрузили российский флаг».

«Поначалу украинские СМИ трубили о дерзкой операции, но недолго — утром появились кадры, как десант разматывают FPV-дронами, добивая членов ГУР в поле или укрытиях», — говорится в публикации «Рыбаря».

Канал «Старше Эдды» написал, что спецназовцы были убиты практически сразу после десантирования: «После высадки спецсилы Украины смогли прожить 12 минут и операция по деблокированию города завершилась».

Канал «Два майора» предположил, что Киев переброской десанта «хотел сделать то, что в войсках называется “флаговтык”», но в итоге ГУР послало свой спецназ «на убой ради заголовка».

Борис Рожин поделился мнением, что целью десанта была не показательная установка украинского флага или прорыв к блокированным подразделениям ВСУ, а «эвакуация каких-то ценных кадров, которые застряли в городе и которых перед приближающейся катастрофой необходимо вытащить, так как сами они покинуть город уже не могут».

Канал «Военная хроника» допустил, что у группы ГУР не было боевой задачи, и что она была отправлена в Покровск только ради «спектакля» для западной аудитории, которая «уже утратила веру в то, что Украина может остановить российскую армию».

Что происходит в районе Покровска

В воскресенье, 26 октября, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что в районе Покровска и Мирнограда (название до 2016 года — Димитров) «блокирована крупная группировка вооруженных сил Украины в составе 31-го батальона». Еще 18 батальонов ВСУ попали в окружение в районе Купянска, сообщил он.

Путин 29 октября заявил, что российские военные готовы на несколько часов приостановить боевые действия в районе Покровска и Купянска, чтобы пустить туда зарубежных и украинских журналистов. По словам главы государства, командующие не против того, «чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит, убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины».

Представитель МИД Украины Георгий Тихий в ответ предупредил, что визиты на территории под контролем российской армии без разрешения Украины запрещены и будут расценены как нарушение украинских законов и международного права. «Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим за этим», — написал он в X.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что реакцию Тихого можно расценивать как «официальное признание катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске».

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 31 октября назвал ситуацию в Покровске «сложной» и «со всех сторон напряженной». Он заявил, что за город идет «серьезная битва», но добавил, что ВСУ «контролируют ситуацию» и пока нет информации о том, что они будут выходить из Покровска и Мирнограда.

1 ноября Минобороны России распространило видео с окруженными в Покровске украинскими военными, которые заявили, что решили сдаться, поскольку их «предал командир».

«Мы с напарником пытались организовать оборону в частном доме. Но потом решили, что лучше сдаться. Потому что нет смысла сопротивляться», — сказал на видео один из пленных Вячеслав Кревенко.

Президент России после доклада главы Генштаба о ситуации в Купянске, Красноармейске и Димитрове поручил обеспечить условия для сдачи в плен бойцов ВСУ и проявить к ним милосердие.

Военкор RTVI Алексей Сочнев ранее писал, что до конца 2025 года российские войска могут взять Покровск, Купянск, Купянск-Узловой и Мирноград.