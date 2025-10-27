В Покровске сложилось критическое для ВСУ положение, для удержания города туда спешно направлены спецподразделения Главного управления разведки (ГУР). Об этом написал в телеграм-канале украинский военкор Андрей Цаплиенко.

«С учетом критической ситуации в Покровске и с целью спасения города, спецподразделения ГУР уже прибыли на самый горячий участок обороны. Нам стало известно, что по приказу Буданова подразделения активных действий военной разведки уже вошли во взаимодействие с подразделениями Вооруженных Сил Украины. Они приступили к выполнению боевых задач», — заявил Цаплиенко.

По словам военкора, спецназ ГУР сосредоточен на противодиверсионной работе.

Ранее, 26 октября, президент России Владимир Путин рассказал, что в районе Купянска и Покровска окружены до пяти тысяч украинских военных. Владимир Зеленский заявил, что это неправда. Украинский Генштаб не подтвердил факта окружения, хотя и признал наличие российских подразделений в Покровске.

Как ранее писал военкор RTVI Алексей Сочнев, до конца 2025 года российские войска могут взять Покровск, Купянск, Купянск-Узловой и Мирноград.