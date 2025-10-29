Российские военные готовы на несколько часов прекратить боевые действия в районе Купянска и Покровска в Донбассе, где заблокированы военнослужащие ВСУ, и пустить туда зарубежных и украинских журналистов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин 29 октября при посещении Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка.

По словам главы государства, командующие российских группировок, которые заблокировали ВСУ в Купянске и Покровске, «не против того, чтобы запустить в зону окружения противника представителей СМИ <…> с тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит, убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины».

Путин добавил, что журналистов предлагается пустить в зону окружения и для того, чтобы власти Украины приняли решение о судьбе своих военных, «как они это когда-то сделали в “Азовстали”».

«Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов — на два, три, шесть часов с тем, чтобы группы журналистов могли зайти, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинским военнослужащим и выйти», — сообщил президент.

Он подчеркнул, что важно «избежать провокации с украинской стороны», в которой впоследствии попытались бы обвинить Россию. «Нам это не нужно, мы, наоборот, готовы сделать все так, как я сейчас говорю. Вопрос только в том, готовы ли к этому украинская сторона», — сказал Путин.

26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту об окружении 18 батальонов ВСУ в Красноармейске (название Покровска до 2016 года), Димитрове и Купянске. Путин потребовал обеспечить безопасность мирного населения при зачистке территорий и проявить милосердие к украинским военным, которые захотят сдаться в плен.

28 октября Минобороны отчиталось о полной зачистке микрорайона Троянда в Красноармейске. В сообщении добавляется, что российские военные «продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в городской застройке южнее железной дороги, а также в районе железнодорожного вокзала».

Днем 29 октября Минобороны сообщило, что российские военные убеждают окруженных в Купянске солдат ВСУ прекратить сопротивление и сдаться. В частности с БПЛА были сброшены листовки с соответствующим призывом к окруженным военным 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

По данным Минобороны, 12 человек сообщили о готовности сдаться «в обмен на гарантии жизни». «В настоящее время прорабатываются варианты их безопасного вывода», — добавили в ведомстве.