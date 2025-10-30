Спикер МИД Украины Георгий Тихий призвал иностранных журналистов не посещать населенные пункты, которые находятся под контролем российской армии. Речь в том числе идет о районах Красноармейска, Дмитрова и Купянска. Ранее президент России Владимир Путин предложил обеспечить туда проезд сотрудникам зарубежных СМИ.

Тихий подчеркнул, что журналистам необходимо получить разрешение на посещение территорий, находящихся под контролем российской армии, а иначе такие визиты с точки зрения Киева будут считаться нарушением украинского и международного права.

«Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим», — предупредил спикер украинского МИДа на своей странице в соцсети Х.

Владимир Путин 29 октября выступил с предложением пустить зарубежных, в том числе украинских, журналистов в зоны блокирования ВСУ. По его словам, это необходимо для того, чтобы они смогли собственными глазами увидеть, что происходит на этих территориях, и убедиться «в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины».

Он также выразил уверенность в том, что такой шаг подтолкнет украинские власти к принятию решения о судьбе своих военных, «как они это когда-то сделали в “Азовстали”». Для этого российская сторона готова на «два, три, шесть часов» прекратить боевые действия, добавил президент РФ.

30 октября Минобороны России сообщило, что получило распоряжение главы государства об обеспечении проезда иностранных журналистов в населенные пункты, где блокированы военнослужащие ВСУ. В ведомстве подтвердили, что российское командование готово на пять-шесть часов приостановить боевые действия в этих районах и сформировать «коридоры беспрепятственного въезда и выезда» для представителей иностранных СМИ — при условии получения гарантий безопасности для журналистов и российских военных.