Минобороны России сообщило о получении распоряжения президента страны Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, в том числе представителей украинских СМИ, в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска. Как указывается в сообщении ведомства, эти населенные пункты являются зонами, где блокированы военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отметили в пресс-службе министерства, российская сторона готова при необходимости установить на этих территориях режим прекращения огня на пять-шесть часов и обеспечить для журналистов безопасные коридоры. Это возможно при условии получения гарантий безопасности для представителей СМИ и российских военных.

О возможности организации доступа иностранных журналистов в районы, где, по утверждению российской стороны, блокированы украинские войска, Путин сообщил 29 октября во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка, где находятся участники военной операции. В то же время президент отметил, что реализация этой инициативы зависит от согласия украинских властей.

По словам президента, командующие российских группировок, блокирующих, по их данным, подразделения ВСУ в районах Купянска и Покровска, не возражают против допуска в этот район представителей средств массовой информации. Это, как отметил глава государства, позволит им самостоятельно ознакомиться с ситуацией, а также даст украинской стороне возможность принять решение о своих военных, аналогичное принятому ранее в ситуации с «Азовсталью».

Путин подчеркнул, что важно «избежать провокации с украинской стороны», в которой впоследствии попытались бы обвинить Россию. «Нам это не нужно, мы, наоборот, готовы сделать все так, как я сейчас говорю. Вопрос только в том, готовы ли к этому украинская сторона», — сказал он.

26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов проинформировал президента России о том, что, по данным военного ведомства, в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска оказались в окружении 18 батальонов ВСУ. В ходе доклада Путин дал указание обеспечить безопасность гражданского населения при проведении операций на данных территориях, а также гуманно относиться к сдающимся в плен украинским военнослужащим.

28 октября российское оборонное ведомство заявило об установлении контроля над микрорайоном «Троянда» в Красноармейске. По данным министерства, там проводились операции против окруженных формирований ВСУ в жилой застройке южнее железнодорожной линии и вблизи железнодорожного вокзала.

Согласно заявлению Минобороны от 29 октября, российские военнослужащие проводили работу по склонению блокированных в Купянске подразделений ВСУ к прекращению сопротивления. В частности, как сообщалось, осуществлялся сброс с беспилотников листовок, адресованных военнослужащим 114-й отдельной бригады территориальной обороны. По информации ведомства, в результате 12 человек сообщили о готовности сдаться «в обмен на гарантии жизни».