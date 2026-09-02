В России не обсуждается введение лимита на внесение наличных через банкоматы, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Уже не обсуждается. Таких планов нет», — цитирует его РБК.

Весной Моисеев сообщал о возможном введении лимита в 1 млн рублей на внесение наличных через банкоматы для каждого отдельного банка. Замминистра допускал, что нововведение вступит в силу осенью, но не назвал конкретных сроков.

В январе источники «Интерфакса» говорили, что Минфин рассматривает введение лимита в размере 1 млн рублей на операции за месяц. Эта инициатива была частью плана по «обелению» экономики и предполагала внесение изменений в закон «О банках и банковской деятельности» (№ 17-ФЗ).

Сейчас в законе нет лимитов на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы, что, как отмечалось в пояснительной записке к поправкам, могло привести к вводу в безналичный оборот средств с неустановленным происхождением. Росфинмониторинг и Минфин подтвердили разработку законопроекта.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин призвал усилить контроль за оборотом наличных в рамках «обеления» экономики. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что задача реализуется в рамках отдельного плана, предусматривающего комплекс мер для стимулирования перехода к безналичным формам оплаты.

Ранее RTVI писал, что россиян, предпочитающих наличные для ежедневных трат, стало больше, чем когда-либо за последние три года. Об этом свидетельствует исследование Банка России «Отношение населения Российской Федерации к различным средствам платежа». В нем отмечается, что тенденция не ограничивается только пожилыми и консервативно настроенными гражданами: наличными запасаются и те, кто ранее выступал сторонником безналичных расчетов.