До конца последней сессии VIII созыва в Госдму внесут законопроект об ограничении платных мест в колледжах, сообщила «Известиям» вице-спикер парламента Виктория Абрамченко. По ее словам, документ будет разработан по аналогии с законом об ограничении платных мест в вузах.

Абрамченко пояснила, что принципы регулирования платного приема, которые были утверждены для вузов, следует распространить и на колледжи.

«По ряду направлений, например, таких как юриспруденция, более 80% студентов обучаются платно. Массовый платный набор чаще всего встречается на популярных у школьников, но невостребованных на рынке труда программах», — отметила она.

В то же время, по словам вице-спикера, реальный сектор экономики испытывает нехватку квалифицированных рабочих и специалистов.

Законопроект сейчас обсуждается внутри рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования (СПО), которую возглавляет Абрамченко. Кроме депутатов всех фракций, в состав группы входят представители Министерства просвещения и Министерства труда, а также региональные власти.

«Известия» пояснили, что на практике закон будет работать, как его предшественник, который ограничил коммерческие места в вузах. Сегодня число студентов-платников устанавливает каждый колледж самостоятельно, а после вступления закона в силу это право перейдет к правительству. Документ позволит сформировать список специальностей, для которых затем установит предельное число платных мест. Например, в случае с вузами в перечне числятся такие направления, как юриспруденция, экономика, журналистика, филология, психология, архитектура, и другие.

«Известия» отмечают, что предложение ограничить количество платных мест в колледжах преследует цель перенаправить поток школьников с выбора гуманитарных и экономических направлений на технические и медицинские. При этом в таких инициативах эксперты увидели и риски.

«Это вызывает напряжение не только семей, но и экспертов тоже, поскольку мы понимаем, что такое решение может вызвать отток абитуриентов в другие страны для получения образования и дальше мы оказываемся перед риском потери человеческого капитала», — пояснила профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Еще одним последствием может стать ухудшение финансового состояния колледжей, которые рискуют потерять значительную часть заработка, поступающего от студентов-платников. Газета отмечает, что большая часть региональных колледжей сталкивается с проблемой дисбаланса бюджета, потому что у местных властей не хватает средств для полноценного финансирования организаций СПО.

Накануне заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столице расширяет образовательную программу для подготовки кадров будущего. В московских колледжах с 2026 года года открылись девять новых направлений, среди которых — квантовые коммуникации, разработка компьютерных игр и приложений с дополненной реальностью, а также интеллектуальные интегрированные системы.

Также расширяется программа комплексной профориентации на учеников 10-11 классов. Ранее она была доступна только девятиклассникам. В программу входят тестирование, консультации с карьерными наставниками, VR-тренажеры, которые позволяют опробовать различные профессии, встречи с представителями колледжей и экскурсии к работодателям.