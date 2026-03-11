Россияне, которые сознательно ведут нездоровый образ жизни, например, курят или не следят за питанием, должны платить повышенные взносы по системе Обязательного медицинского страхования. Такое предложение высказал в разговоре с РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Глава ВСС напомнил, что в России работодатели платят за сотрудников страховые взносы в Социальный фонд, за счет которых оплачиваются гарантированные медицинские услуги.

Уфимцев считает, что базовый пакет медицинской помощи должен оставаться бесплатным для всех россиян. Однако государство может стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни при помощи страховых взносов, добавил он.

Собеседник РИА Новости обратил внимание, что в некоторых странах могут и вовсе лишить бесплатной медицинской страховки из-за лишнего веса. Применять такую систему в России он считаем неправильным.

The Washington Post в 2021 году писала, что 38-летняя американка была вынуждена платить по $800 в месяц за занятия с психотерапевтом и диетологом, поскольку страховка не покрывала ее лечение из-за повышенного индекса массы тела. Кроме того, в США страховые компании могут повышать плату за медстраховку для курильщиков. Согласно Закону о доступном здравоохранении, компании могут поднимать взносы до 50%. Правила меняются в зависимости от штата.

«У нас социальное государство, и я считаю, так делать нельзя. Но для этих случаев как раз должен быть повышающий коэффициент. Толстеешь, куришь — получишь коэффициент по страховым взносам два или три», — заявил Уфимцев.

Для реализации подобного механизма необходимо усиливать роль страховых компаний в медицине, считает он.

В конце 2025 года сообщество «Врачи РФ» провело опрос, согласно которому почти две трети врачей в России согласны с тем, что неработающие граждане должны делать отчисления в фонд Обязательного медицинского страхования.

Ранее с такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В рамках обсуждения изменений в системе ОМС она предложила обязать неработающих россиян самостоятельно платить по 45 тыс. рублей ежегодно.