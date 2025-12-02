Почти две трети российских врачей согласны с тем, что отчисления в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) обязаны делать и неработающие граждане. Это следует из опроса, проведенного сообществом «Врачи РФ» (есть в распоряжении RTVI). В опросе приняли участие 378 врачей различных специальностей со всей России. Напомним, что эта инициатива была высказана председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Заставить неработающих россиян платить за медицину

В октябре 2025 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

При обсуждении изменений в системе ОМС спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обязать неработающих россиян самостоятельно платить за ОМС — по 45 тыс. руб. в год. Она объяснила это тем, что эти люди все равно пользуются медицинскими услугами за счет государства.

Матвиенко пообещала, что прежде чем принять такое решение «будет проведена дискуссия» с участием широкого круга специалистов. Дата обсуждения и состав приглашенных участников пока не известна. Также пока непонятно, как будет реализован сбор средств с таких граждан.

14,5% опрошенных врачей поддержали идею самостоятельной оплаты обязательного медстрахования неработающими россиянами. Почти половина (47%) поддержала эту идею с оговоркой, что речь не должна идти о пенсионерах, детях и инвалидах.

28,8% выступили против инициативы Матвиенко, сославшись на то, что будет сложно выявить «халтурщиков», которые не платят налоги, и отделить их от тех, кто все же имеет право на бесплатную медицину, несмотря на отсутствие трудоустройства.

«В целом я за, но нужно исключить детей, инвалидов, женщин, воспитывающих детей до трех лет, многодетных. Можно ввести дифференцированную плату, например, ОМС только на стационарное лечение: поликлинические вопросы человек решает за свой счет, а за стационарное лечение вносит плату в страховой фонд. Это разумно, потому как вся серьезная и тем более ургентная патология лечится в стационаре», — говорит один из респондентов.

Основные претензии врачей к идее Матвиенко сводятся к тому, что попытка обязать самостоятельно оплачивать обязательное медицинское страхование нарушает 41 статью Конституции РФ, которая гарантирует гражданам право на бесплатную медицинскую помощь. Такие инициативы, по мнению некоторых врачей, являются началом страховой медицины в стране.

Что касается прописанного в законе предложения выдавать трудовым мигрантам страховые полисы только после пяти лет трудового стажа вместо трех по нынешним правилам, то 77% врачей согласились с такой необходимостью, а 22% выступили против этих изменений.

Конец частной страховой медицины

Думский законопроект также даст главам регионов право исключать из системы ОМС частные страховые организации, а их функции передавать территориальным ФОМСам.

В Думе оправдывали необходимость введения новой системы обязательного медицинского страхования тем, что предлагаемая схема уже работает в новых регионах, так что нужно дать всем субъектам РФ возможность самостоятельно выбирать структуру системы ОМС. По мнению главы думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова, средства, которые сейчас «оседают» в частных страховых компаниях, в новой схеме работы будут возвращаться в систему здравоохранения, а обслуживание системы страхования станет дешевле.

Три четверти опрошенных врачей считают, что изменения не скажутся на качестве медпомощи, а почти четверть (23,54%) заявила, что не видят плюсов в предлагаемых изменениях.

При этом 64% считают, что такая передача полномочий поможет сделать систему страхования дешевле. Почти 40% врачей добавили, что таким образом врачи смогут больше времени уделять пациентам, а не разборкам со страховыми компаниями.

Каждый четвертый опрошенный врач видит коррупционные риски в том, что глава региона будет и принимать решение о передаче полномочий от частных страховщиков территориальным ФОМСам и назначать их директоров.

Во врачебной среде существуют и более радикальные мнения: одни считают, что и территориальные фонды ОМС, и частные страховые компании являются лишь посредниками, а потому в равной степени бесполезны. Другие в ходе опроса заявили, что вместо территориальных фондов ОМС в России необходимо ввести независимые ассоциации врачей и пациентов, которые будут решать спорные вопросы. Многие опрошенные в целом выступили с критикой системы ОМС.

«ОМС ликвидировать”, “ОМС не нужен, это же как ОСАГО — одни минусы”, “пора убрать ОМС как посредника между государством и ЛПУ [лечебно-профилактическими учреждениями], да здравствует прямое финансирование», — говорят врачи.

Еще 22,49% опрошенных отметили, что новые изменения снизят контроль за оказанием медпомощи по ОМС, а за качеством услуг должны будут следить сами медорганизации.

14,5% опрошенных отметили, что система ОМС больше не будет независимой, а у пациента не будет выбора, так как территориальные ФОМСы станут монополистами. 11,3% врачей считают, что в результате реформы из системы ОМС исчезнет «независимый защитник» в виде страховой компании, а пациент останется один на один с системой, которая сама себя контролирует.

Кроме того, 23% обратили внимание, что пациенты в разных регионах окажутся в неравном положении, так как где-то выбор страховой организации останется, а где-то нет.