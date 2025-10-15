Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил вернуть советский формат свидетельства о рождении. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию его обращения на имя министра юстиции России.

Ветров считает, что внешний вид официальных личных документов России имеет «важную воспитательную функцию».

«Внешний вид паспорта гражданина России, военного билета или иных важных документов олицетворяет силу, мощь и декларируемые ценности нашей страны», — сказал депутат.

По его словам, те, кто родился в СССР, помнят дизайн советского свидетельства о рождении в твердом зеленом переплете. Современное же свидетельство, отмечает Ветров, фактически является типовым бумажным документом с водяными знаками. Он подчеркнул, что советское свидетельство «с первого взгляда вселяло чувство патриотизма и гордости за страну».

В своем обращении председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг попросил оценить целесообразность творческого переосмысления и возвращения дизайна документа, который будет перекликаться с советским образцом.

«Такой шаг будет говорить о преемственности визуального кода документов, а также выполнять дополнительную воспитательную функцию», — добавил Ветров.

Современное российское свидетельство о рождении представляет собой лист формата А4 зеленого цвета, на котором напечатаны данные ребенка. Для его получения о родители должны обратиться в загс или МФЦ с необходимыми документами, такими как паспорта и медицинское свидетельство о рождении из роддома. Заявление также можно оформить онлайн через портал «Госуслуги», а затем лично забрать готовое свидетельство.

Ранее РИА Новости сообщило, что депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова направили обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением внедрить функцию автоматической поставки ребенка на очередь в выбранный детский сад и закрепленную школу в момент регистрации рождения.

В обращении говорится, что сейчас зачисление детей в детсады и школы происходит на основании личного заявления родителей и только при наличии свободных мест, в связи с этим семьям приходится самостоятельно подавать заявления, прилагая множество документов, либо лично посещая департамент образования, либо заполняя форму на портале «Госуслуги» или mos.ru, поскольку действующие правила не предусматривают автоматической постановки на очередь.