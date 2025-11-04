Российская сценаристка и блогер Елена Куркина (iamsuperlena) придумала несколько слов, которые могли бы обозначать формат отношений людей, выгуливающих вместе собак. Из предложенных ей вариантов подписчикам больше всего пришелся по душе «сопесец».

Выложенный в соцсетях ролик Елены был посвящен «словам, которых нам не хватает в русском языке». Первым по списку было «слово для обозначения хозяина собаки, с которой ты дружишь, или у вас у обоих есть собаки и вы проводите время вместе».

«Самый нейтральный вариант, который я предлагаю, это «собачий знакомец». Более кэжуал вариант — это «собакент». Ну а если у вас обоих собаки и вы вместе гуляете, я предлагаю слово «сопесец», типа «мы с ним сопесцы» — говорит Куркина.

Также в список предлагаемых ею слов попало «интелфейл» — ситуация, в которой человек с высоким уровнем интеллекта излагает умные мысли, но его никто не понимает, так как он не сумел адаптировать свое высказывание под аудиторию.

Еще одно слово, которое предлагает Елена, — «кивлях» — выражение согласия (в том числе кивками головы) при отсутствии на самом деле согласия или выражение интереса, которого на самом деле нет.

В предыдущих рилсах Елена также рассказывала о словах, использующихся в Сибири, которых мало кто знает за пределами региона, а также о словах, которые мало кому могут потребоваться в повседневном обиходе (например, «катарсис» или «кракелюры»). Кроме того, блогер в своих видео говорит на философские и культурологические темы, на простых примерах объясняет, что такое постирония или деконструкция в постмодерне, рассказывает о юморе зумеров и миллениалов.

На прошлой неделе Институт им. А.С. Пушкина назвал самое длинное слово в русском языке — в нем 55 букв, и его удалось выявить с помощью искусственного интеллекта.