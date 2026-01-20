Фентезийные сериалы кинокомпании HBO «Рыцарь Семи королевств» и «Дом дракона», снятые по мотивам книг создателя «Игры престолов» Джорджа Мартина, необходимо запретить к показу в России, считает руководитель движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что картины продвигают чуждые россиянам ценности.

Он заявил, что под видом сериалов киностудия продвигает «чуждую и разрушительную» идеологию.

«Там, где зритель ждет величия, ему подсовывают падение, там, где ищут образцы для подражания, показывают самые низменные страсти, одетые в костюмы фэнтези, — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Иванов отметил, что поклонники франшизы неправильно трактуют символ дракона в сериале «Дом дракона», разглядывая в нем образы мощи и величия. Он обратил внимание, что в христианской традиции дракон воплощает зло и дьявола, которого побеждают силы добра.

Создатели сериала, изображая таких существ «правителями», подменяют и извращают вечные символы, добавил депутат. Новость о том, что третий сезон сериала должен выйти летом, он счел «тревожной», поскольку у детей в период каникул будет больше свободного времени.

Иванов прокомментировал и сюжет «Семи королевств», подчеркнув, что он наполнен «откровенным развратом, предательством, кровосмесительными мотивами и культом грубой силы».

«Семь ложных богов, которым там молятся персонажи, — это прямая пародия на веру, внедрение в сознание, особенно молодежи, идеи, что любое многобожие и идолопоклонство имеют право на существование», — рассказал он.

Дети в России, по его словам, должны расти на сказках про богатырей, в которых торжествует добро, а не на историях, где силы зла предстают «во всем своем разнообразии и привлекательности». Иванов добавил, что профильные госорганы должны запретить оба проекта к показу на территории страны.

Сериалы «Рыцарь семи королевств» и «Дом дракона» — это спин-оффы по вселенной «Игры престолов» от стриминга HBO Max.

18 января сервис показал первую серию «Рыцаря семи королевств», который основан на новеллах Джорджа Мартина «Повести о Данке и Эгге». В них рассказывается история Дункана Высокого и оруженосца Эгга, который позже станет королем Эйгоном V Таргариеном. Первые обзоры на сериал появились уже в середине января, а его рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 88%.

«Дом дракона» вышел летом 2022 года. Сериал рассказывает о событиях, происходивших примерно за 200 лет до сюжета «Игры престолов». Третий сезон ожидается летом 2026 года, а финальный четвертый — в 2028 году.