Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет (СК) сообщили о задержании организаторов преступной группы, создавших сеть из транзитных организаций. Схема позволила более 40 тыс. компаний сформировать фиктивные налоговые вычеты.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, речь идет о крупнейшей в России площадке «бумажного НДС», которая была организована в Московском регионе. Она состояла из более чем 4,8 тыс. транзитных организаций и сформировала фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тыс. компаний реального сектора экономики на сумму более 1 трлн рублей.

В СК уточнили, что организованная группа действовала с 2023 года. Ее участники создали более 4 тыс. фиктивных юридических лиц, которые не вели никакой реальной хозяйственной деятельности. Для получения незаконной прибыли участники группы продали почти 40 тыс. организаций поддельные счета-фактуры от имени подставных юрлиц.

«В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы», — сообщили в ведомстве.

В результате бюджетная система России недополучила свыше 1 трлн рублей в виде налогов, указали в СК.

Деятельность группы лиц, организовавших площадку «бумажного НДС», пресекла ФСБ во взаимодействии с Генпрокуратурой и Федеральной налоговой службой (ФНС) совместно с СК и МВД. Силовики задержали подозреваемых, в их числе организаторы преступной схемы, ранее судимые по экономическим преступлениям.

«Ими контролировалась сеть многочисленных технических компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот. В целях обеспечения деятельности площадки была задействована обширная цифровая инфраструктура», — заявили в ЦОС.

Число задержанных пока не называется. Некоторые из подозреваемых уже доставлены к следователю, отметили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица) и ч. 2 ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей). В Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области было проведено свыше 30 обысков по адресам фигурантов дела, а также в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний, удостоверяющих центров. Изъяты документация и цифровые носители информации.

«По результатам проведенных мероприятий будут установлены все причастные к организации вышеуказанной схемы, а также выгодоприобретатели из числа юридических лиц, использовавших ее для уклонения от уплаты налогов», — добавили в ФСБ.

О пресечении деятельности площадки «бумажного» НДС 14 апреля сообщил РБК со ссылкой на источники. По информации издания, в деле идет речь о получении компаниями фиктивных налоговых вычетов на сумму более 1,2 трлн рублей. В числе пользователей площадки были компании из сфер строительства, мерчандайзинга, клининга, а также торговли топливом и текстилем, рассказал источник РБК.