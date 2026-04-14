Сотрудники Федеральной налоговой службы и ФСБ при содействии других силовых ведомств пресекли деятельность крупнейшей в России площадки, с помощью которой десятки тысяч компаний смогли получить фиктивные налоговые вычеты на сумму более 1,2 трлн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Помимо ФНС и ФСБ, в совместной операции приняли участие Следственный комитет, МВД и Генпрокуратура. Возбуждено уголовное дело, по результатам которого будет установлена полная сумма ущерба, нанесенного российскому бюджету.

По версии следователей и налоговых инспекторов, незаконная сеть «бумажного» НДС, куда входило 4,8 тыс. юрлиц, работала в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Белгородской области и других регионах страны. Часть организаторов схемы имеет судимость за незаконную банковскую деятельность, добавил собеседник издания.

Фиктивные вычеты по НДС были сформированы в период с 2023 по 2025 год. Общее число пользователей площадки составило более 37 тыс. предприятий реального сектора экономики из сфер строительства, мерчандайзинга, клининга, а также торговли топливом и текстилем, рассказал источник РБК. По его словам, следующий этап операции затронет клиентов нелегальной сети.

В офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, а также в удостоверяющих центрах и по домашним адресам организаторов преступной группы проводятся обыски и выемки документов, сообщили собеседники, близкие к правоохранительным органам и налоговой службе.

Схема ухода от уплаты налогов, получившая название «бумажный» НДС, представляет собой увеличение «входящего» НДС, который предъявляет продавец и оплачивает покупатель, за счет фиктивных сделок. После вычета получившейся суммы из «исходящего» НДС, начисленного контрагентам при продаже, снижается итоговая сумма налога к уплате. С декабря 2024 года создание схем по организации «бумажного» НДС преследуется в соответствии со ст. 173.3 УК России, предусматривающей лишение свободы на срок до семи лет.

С января 2026 года НДС в России повысился с 20% до 22%, также этим налогом начали облагаться операции по банковским картам. Для социально значимых товаров (продуктов, лекарств, детских товаров) сохранилась пониженная ставка в размере 10%.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение НДС будет временным. Позже он подтвердил, что правительство будет стремиться к снижению налогового бремени в будущем.