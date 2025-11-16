Россияне чаще болеют сахарным диабетом второго типа, чем первого. Об этом рассказала академик РАН, директор Института диабета ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии им. академика И. И. Дедова» Минздрава России Марина Шестакова в интервью «Коммерсанту».

«Прирост в основном обеспечивает диабет второго типа и только небольшую часть — первого. Второй тип связан с образом жизни», — заявила она.

По словам Шестаковой, ожирение считается предстадией диабета. Она объяснила, что россияне набирают вес из-за высококалорийной пищи, трансжиров и маленькой физической активности. Люди, по ее словам, не успевают сжигать энергию, которую получают из пищи.

«Причем эпидемия ожирения еще серьезнее — не каждый больной ожирением страдает диабетом, но это лишь вопрос времени», — уточнила Шестакова.

Директор института диабета также высказалась и о болезни первого типа. По ее словам, наследственный фактор прослеживается только в 5% случаев. В остальном — это генетические, эпигенетические факторы и вирусы, в частности корь, краснуха, цитомегаловирус и мононуклеоз. Шестакова добавила, что коронавирус также «внес свою лепту» в развитие этой эпидемии.

«Да, случаев диабета в связи с пандемией стало значительно больше. Мы наблюдали всплеск заболеваемости диабетом первого типа», — отметила она.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что сахарным диабетом страдают более 6 миллионов взрослых и свыше 65 тысяч детей. По его словам, за последние три года эндокринологическая служба претерпела значительную модернизацию.

Он отметил, что для своевременной диагностики сахарного диабета Закуплено оборудование для почти 1200 больниц, которые оказывают помощь сельскому населению.

Мурашко добавил, что количество взрослых и детских врачей эндокринологов выросло более чем на 10% и 14% соответственно. Он также рассказал, что школьников, обучающихся в школах для пациентов с сахарным диабетом, увеличилось на 50%.