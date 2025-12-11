Пакет законопроектов об ограничении прав находящихся в международном розыске «мошенников, банкиров, террористов, коррупционеров» внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым, передает корреспондент RTVI.

Пискарев в ходе заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне обратил внимание на то, что в международном розыске находятся 10593 лица, в отношении которых есть приговор суда.

«Мы провели анализ: в большинстве своем это мошенники, банкиры, террористы, коррупционеры. Есть те, кто совершил умышленные убийства, бандиты, ну и так далее», — пояснил депутат.

Сейчас эти люди, покинувшие Россию, живущие за границей, «получают разные льготы, имеют доход в России, продают, покупают», сказал глава комитета.

На фоне того, что «за последние пять лет наблюдается явный рост числа отказов в экстрадиции особо опасных преступников со стороны натовских стран», в Госдуму вносится пакет законопроектов с мерами «по обеспечению принципа неотвратимости наказания», заявил Пискарев.

Пакет законопроектов может быть принят в третьем чтении уже до Нового года, заявил RTVI член думского комитета по безопасности Андрей Альшевских.

«Законопроекты понятны, первое чтение уже на следующей неделе. Думаю, до конца сессии можем принять во втором и в третьем чтениях. Я не исключаю», — сказал он.

Кого коснутся меры

Речь идет о скрывающихся за границей гражданах, которые признаны виновными в совершении уголовных преступлений или административных правонарушений по шести конкретным составам КоАП:

невыполнение предписаний Минюста об устранении нарушений закона об иноагентах;

нарушение порядка деятельности иноагента;

призывы к нарушению территориальной целостности РФ;

призывы к введению санкций против РФ;

дискредитация Вооруженных сил РФ;

участие в деятельности нежелательной организации.

«Мы пока ограничимся этими видами составов, ну а дальше практика покажет», — сказал Пискарев.

Предлагаемые ограничения

В отношении таких граждан предлагается ввести комплекс временных ограничений. Речь идет в том числе о следующих мерах:

запрет на регистрацию физлица в качестве ИП или самозанятого;

приостановка регистрации прав на недвижимость;

приостановка действия водительского удостоверения;

запрет регистрации транспортных средств;

отказ в заключении кредитного договора;

отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг онлайн (то есть прекращается доступ к порталу «Госуслуг»);

запрет на дистанционное банковское обслуживание в РФ;

замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества;

отказ в выполнении некоторых консульских действий;

запрет на заключение сделок и иных действий в интересах такого лица по доверенности;

запрет на использование электронной подписи.

Как это будет работать

Пискарев пояснил, что решение о применении предлагаемых мер будет принимать Генпрокуратура.

«Мы также предлагаем, чтобы Генеральная прокуратура ввела список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры, и размещала этот список в доступе в интернете», — сказал глава комитета, отметив, что реестр будет вестись по аналогии с реестром иноагентов Минюста.

В ходе обсуждения пакета законопроектов депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что предложения, которые предлагает комиссия, «во многом революционные».