В России стартовал третий этап нестратегических ядерных учений с участием Южного и Центрального военных округов, сообщили в Министерстве обороны. Его целью является отработка подготовки воинских частей к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

В Минобороны уточнили, что в ходе третьего этапа учений личный состав ракетных соединений получит учебные боеприпасы для ракетных комплексов «Искандер-М», снарядит ими ракеты-носители и проведет «скрытное выдвижение» в определенные районы, где будут проводиться электронные пуски.

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Задействованные в учениях подразделения авиации ВКС будут отрабатывать «снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения» и проведут вылеты в конкретные районы для патрулирования.

Этот этап учений проводится, чтобы поддержать готовность личного состава и техники к боевому применению нестратегического ядерного оружия России и выполнению боевых задач с его помощью, говорится в сообщении оборонного ведомства.

В двух предыдущих этапах учений были задействованы части Южного и Ленинградского военных округов, подразделения ВКС и ВМФ. Первый этап стартовал 21 мая в Южном военном округе, второй этап начался 11 июня, в нем участвовали ракетные соединения Ленинградского военного округа и экипажи кораблей ВМФ, а также проводились электронные пуски. На втором этапе к учениям присоединились белорусские войска, в которых еще в начале мая прошла «внезапная» проверка носителей тактического ядерного оружия.

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О том, что Генштаб начал подготовку к учениям «по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», стало известно в начале мая.

В Минобороны объяснили, что учения проводятся по поручению президента Владимира Путина «в ответ на провокационные заявления и угрозы» западных политиков в адрес России. В Кремле объяснили, что учения связаны с заявлениями представителей западных стран об отправке своих военных на Украину и «беспрецедентным витком эскалации напряженности». Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что учения стали реакцией на данное Западом Украине разрешение бить по российской территории.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил Инфо24, что россиянам не следует бояться проводимых учений, поскольку они направлены на защиту страны. Предыдущие ядерные учения российские войска проводили осенью 2026 года: их задачей была отработка «массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника».