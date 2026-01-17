Бригада скорой помощи в России должна доезжать до пациента за 20 минут с момента вызова, следует из постановления, утвержденного правительством в конце 2025 года, пишет РИА Новости 17 января. ТАСС отмечает, что этот норматив действовал ранее и не претерпел изменений.

Речь идет о нормативе прибытия скорой помощи к пациенту, содержащемся в программе госгарантий бесплатной медицинской помощи на 2026-2028 годы. Как указывает ТАСС, соответствующее положение не отличается от документа 2025 года и дословно его повторяет:

«Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова».

В постановлении также сохранены положения, позволяющие уточнять этот норматив в территориальных программах, учитывающих местные особенности, в том числе климатические и географические нюансы, транспортную доступность, плотность населения.