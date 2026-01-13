На некоторых российских дорогах начали тестировать противогололедный асфальт. Об этом «Абзацу» сообщила директор Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Юлия Антонова.

Она отметила, что эксперимент сейчас проводится только в Москве. На данном этапе необходимо установить, насколько долго могут сохраняться противогололедные свойства такого покрытия и как на его долговечность влияет добавленный в него компонент.

«Противообледенительная добавка вносится непосредственно в асфальтобетонную смесь и придает ей противогололедные свойства за счет создания на поверхности гидрофобного слоя. Он снижает адгезию снежно-ледяных отложений к покрытию и предотвращает их образование», — пояснила собеседница «Абзаца».

Сейчас такой асфальт применяется на тех дорожных участках, на которых чаще всего образовывается гололед. К ним относятся дороги в горной местности, у водоемов и ТЭЦ, а также на мостах, путепроводах и эстакадах.

Антонова подчеркнула, что в отличие от обработки дорожного покрытия специальными реагентами, добавление в асфальтобетонную смесь необходимых веществ позволяет обеспечить длительный антигололедный эффект: до пяти или шести лет.

Об аналогичных испытаниях рассказывали в 2023 году ученые из Китая. Согласно тексту статьи из журнала ACS Omega, сотрудники Хэбэйского университета науки и технологий смешали ацетат натрия с диоксидом кремния (поверхностно-активное вещество), бикарбонатом натрия и гранулированным шлаком. Получившуюся смесь они поместили в микрокапсулы, которые добавили к обычному асфальту. Тестирование показало, что содержимое таких капсул медленно выделяется на дорожное покрытие и препятствует образованию льда.

9-10 января в центральной части России выпало рекордное по оценкам синоптиков количество снега. Специалисты отмечали, что такого «снежного армагеддона» в середине зимы Москве не фиксировали в с 1976 года. Прирост снежного покрова за 9 января в столице составил 23 см.

Из-за снегопада в московском аэропорту Шереметьево отменили или задержали около 300 рейсов. Пассажиры жаловались на отсутствие информации от сотрудников аэропорта и длительное время выдачи багажа — некоторые из них ждали по шесть часов, чтобы получить свои вещи.

В ночь на 12 января на Москву вновь обрушился сильный снегопад. По данным ведущего сотрудника метеорологического центра «Фобос» Евгений Тишковца, высота сугробов на метоостанции ВДНХ достигла 43 см, превысив климатическую норму в 1,7 раз. При этом на станции МГУ снежный покров поднялся до 49 см, повторив рекорд 12 января 1942 года.

На фоне снегопада многие жители столицы не стали садиться за руль и решили воспользоваться общественным транспортом. В этой связи утром 12 января в некоторых районах образовались длинные очереди к автобусам и трамваям.

Пресс-служба московского Дептранса в свою очередь порекомендовала автомобилистам пересесть на общественный транспорт, а машиной воспользоваться уже после 20:00. Там же обратили внимание на возможные затруднения движения на некоторых участках внутренней стороны ТТК.