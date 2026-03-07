Московский суд по требованию прокуратуры заблокировал телеграм-канал с инструкцией по изготовлению «коктейля Молотова». Останкинский районный суд 24 февраля удовлетворил административный иск столичного прокурора, который обнаружил в открытом доступе материалы, обучающие созданию зажигательных смесей. Текст судебного решения имеется в распоряжении RTVI.

Повод для разбирательства дал мониторинг интернета надзорным ведомством. В ходе проверки был обнаружен телеграм-канал @iter_ad_ortus, где любой пользователь мог беспрепятственно ознакомиться с подробным руководством по изготовлению так называемого коктейля Молотова. Доступ к каналу был свободным, не требовал регистрации или пароля, а само оформление ресурса было на русском языке.

В суде представитель прокуратуры настаивала, что подобная информация представляет угрозу, поскольку бутылки с зажигательной смесью, учитывая простоту их изготовления, активно используются в качестве оружия и для совершения поджогов.

Суд согласился с доводами обвинениями, указав в своем решении, что сведения о способах производства зажигательных и взрывных устройств могут быть использованы для совершения целого ряда уголовных преступлений, включая террористический акт, массовые беспорядки и хулиганство.

Российское законодательство прямо запрещает распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Обучение и информационное пособничество в подготовке противоправных действий также подпадают под определение террористической и экстремистской деятельности.

Поскольку телеграм-канал @iter_ad_ortus не был внесен в реестр запрещенных сайтов, прокуратура попросила суд разрешить его блокировку. Решение вступило в законную силу и обращено к немедленному исполнению: теперь доступ к каналу на территории России должен быть ограничен. В течение месяца начиная с 24 февраля у ответчиков будет возможность обжаловать вердикт в Мосгорсуде.

Как раз накануне в Коломне задержали мужчину, бросившего коктейль Молотова в дом генконструктора КБМ по заданию мошенников.