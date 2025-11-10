Правительство одобрило пакет законопроектов, ограничивающих депортацию участников военной операции на Украине из числа иностранцев, сообщил RTVI источник в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Первый законопроект предполагает внесение поправок в КоАП, которые ограничивают выдворение за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ и участвовавших в выполнении задач, возложенных на российские ВС, говорится в документе с заседания правкомиссии.

Второй законопроект предусматривает запрет на принятие ряда решений в отношении иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в российских Вооруженных силах или воинских формированиях, а также проходивших такую службу участников боевых действий.

Авторы проекта предлагают запретить принятие в отношении военнослужащих-иностранцев следующих решений:

депортация,

реадмиссия,

сокращение срока временного пребывания в России,

отказ в выдаче или аннулирование разрешения на временное проживание, в том числе в целях получения образования,

отказ в выдаче или аннулирование вида на жительство,

неразрешение въезда в Российскую Федерацию,

нежелательность пребывания (проживания).

Ещё один законопроект, одобренный правительством, предусматривает отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора в случаях, когда такие запросы касаются иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего военную службу по контракту в российских Вооруженных силах, иных воинских формированиях либо тех, кто проходил службу по контракту и участвовал в боевых действиях в составе ВС или иных воинских формирований РФ.

Изменения предлагается внести в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Депутат Госдумы Алексей Куринный заявил RTVI, что одобренный кабмином пакет законопроектов — это «восстановление здравого смысла» и дополнительный стимул для тех, кто выполняет боевые задачи.

«Потому что человек, который сегодня участвует в специальной военной операции, выполняет боевые задачи, по большому счету, депортировать его и отдавать в руки правосудия других иностранных государств, это невообразимая вещь. К сожалению, это происходило в единичных случаях, но происходило. Поэтому запрет на депортацию — правильное решение, тем более, что у них первоочередное право на получение гражданства Российской Федерации», — заявил депутат.

Куринный напомнил о «резонансных случаях» в странах СНГ, в том числе в Таджикистане, Киргизии и Казахстане, когда местные суды выносили приговоры участникам СВО по статье о наемничестве.

«Наказание за наемничество предусмотрено во многих законодательствах, в том числе в российском, кстати», — обратил внимание собеседник RTVI.