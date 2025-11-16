В четырех областях Центральной России в ночь на 16 ноября отсутствовал интернет от Ростелекома из-за повреждения магистрального канала. Об этом пресс-служба компании сообщила РИА Новости.

Интернет пропал во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях.

Как уточнили в Ростелекоме, это произошло после того, как «третьи лица» повредили магистральный канал в Ярославском регионе. В пресс-службе компании уточнили, что сейчас все повреждения устранены и интернет работает.

По данным DownDetector, жалобы на работу интернета от Ростелекома поступили ночью от пользователей из Ямало-Ненецкого автономном округа, Псковской области, республики Марий Эл, Белгородской и Нижегородской областей. К утру жалобы сократились, но все равно поступали, в частности от жителей Удмуртии, Амурской, Ярославской и Курской областей.

15 ноября в 13:59 по московскому времени «СБОЙ.РФ» зафиксировал 71 жалобу на работу интернета от Ростелекома за 15 минут. В 20:19 была отмечена еще 51 жалоба.

Ранее в Волгограде впервые подали иск против мобильного оператора «Билайн» из-за систематических проблем с доступом к интернету. Два местных жителя пожаловались на ненадлежащее оказание услуг, которое нарушает условия договора. Они потребовали денежную компенсацию в 50 тыс. рублей каждому.

Временные ограничения на работу мобильного интернета в разных регионах России начали вводить из-за участившихся инцидентов с беспилотниками в весенне-летний период 2025 года. В сентябре Минцифры представило список цифровых платформ, которые будут работать в случае отключения интернета по причине безопасности. В частности, в перечень вошли такие операторы связи, как «Билайн», «МегаФон», МТС, Ростелеком и T2.