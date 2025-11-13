В Саратове в ночь на 13 ноября произошел пожар в областной инфекционной клинической больнице имени Н.Р. Иванова, сообщила прокуратура Саратовской области. В результате пострадали семь человек.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 2:32 по местному времени (3:32 мск). Огонь охватил три лечебных бокса на втором этаже. Площадь пожара составила 150 кв м, его удалось оперативно потушить.

В результате пострадали семь человек, у них «незначительное отравление продуктами горения», сообщили «Взгляд-инфо» в саратовском минздраве.

«Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Перевод в специализированные учреждения не требуется. Пациентам продолжается оказываться вся необходимая медицинская помощь в полном объеме в другом корпусе», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Причину возгорания выясняют пожарные дознаватели, сообщили в саратовском управлении МЧС. На место происшествия от ведомства было отправлено 48 человек личного состава и 10 единиц техники.

В октябре семеро человек погибли в результате пожара в дачном доме в Сургуте. Были обнаружены тела троих взрослых и четверых детей. По данным регионального МЧС, возгорание могло произойти из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.