В результате пожара в дачном доме в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа погибли семеро человек, среди которых четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«При разборе конструкций огнеборцы обнаружили тела троих взрослых и четверых детей без признаков жизни», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, информация о пожаре в садово-огородническом товариществе «Прибрежный 1» поступила в 01.22 мск.

МЧС по ХМАО уточняет, что, когда приехали спасатели, дом был полностью охвачен огнем на площади 72 квадратных метра, обрушилась кровля и межчердачное перекрытие.

На месте ЧП также был обнаружен мужчина, сотрудники газодымозащитной службы передали его медикам.

Позже в администрации Сургута уточнили, что при пожаре выжили три человека, один с ожогами доставлен в больницу.

«Дом уничтожен огнем полностью. Два человека выбрались из горящего дома самостоятельно. Еще один с ожогами доставлен в больницу. Сейчас он под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

По данным регионального МЧС, возгорание могло произойти из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

​В тушении пожара принимали участие 42 специалиста и 13 единиц техники, в том числе от МЧС 31 человек и 8 единиц техники. Открытое горение ликвидировано.

После обнаружения тел СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются обстоятельства, причины произошедшего и личности погибших. Кроме того, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

В сентябре в деревне Златогорова Свердловской области трое детей возрастом пяти, семи и одиннадцати лет погибли во время пожара в дачном дома. В момент ЧП в доме были девять человек — родители и семеро детей. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли выбраться, трое детей были доставлены в больницу. Причиной пожара стало аварийное состояние электрооборудования. В МЧС сообщили, что в здании не было пожарного извещателя, который реагирует на задымление.