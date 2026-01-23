В подмосковном Серпухове в результате пожара в частном доме погибли двое детей, которые, по предварительным данным, остались там без присмотра взрослых. Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК), за что виновным грозит максимально четыре года тюрьмы.

По данным областного МЧС, сообщение о пожаре на улице Железнодорожная было получено 22 января в 21:48. Когда первые подразделения прибыли на место, дом был охвачен огнем полностью. Бригады пожарных локализовали его на площади 60 кв. метров и только спустя час с лишним после поступления сигнала о пожаре ликвидировали открытое горение.

Пожар потушили в 23:35, на месте работали 22 сотрудника и 8 единиц техники.

В ходе тушения в доме были обнаружены двое детей — по данным подмосковного СК, четырех и шести лет, по данным областной прокуратуры — 2016 и 2021 годов рождения.

«Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти пострадавших не удалось», — сообщили в прокуратуре.

По предварительным данным следствия, мать уложила мальчиков спать и отлучилась в магазин. Пока ее не было, произошло возгорание. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, считают в СК.

Как уточняют следователи, семья ранее попадала в поле зрения органов профилактики и состояла на учете. В связи с этим будет также оценена работа органов опеки и попечительства.

Сотрудники следственных органов осмотрели место происшествия и провели допросы. Далее будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Серпуховская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара и ход расследования уголовного дела.

В сентябре в Свердловской области трое детей погибли при пожаре в дачном доме, загоревшемся из-за аварийного состояния электрооборудования. ЧП произошло ночью, когда вся семья — родители и семеро детей — спала. Взрослые и четверо детей самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. Трое несовершеннолетних — в возрасте 5, 7 и 11 лет — не смогли выбраться из дома и погибли.