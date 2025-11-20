В Севастополе на два месяца арестовали начальника 960-го военного представительства Министерства обороны за вымогательство и получение взятки за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ФСБ.

По версии спецслужбы, офицер за взятку осуществил приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота, который, в свою очередь, проводился по госконтракту. Деньги ему передал руководитель одного из судоремонтных предприятий.

Как уточнили в ведомстве, ущерб государству составил более 8 млн рублей. Мужчина арестован на два месяца, в отношении него возбуждены уголовные дела о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Офицеру грозит тюремный срок от семи до 12 лет и лишение должностных полномочий.

Ранее стало известно о задержании троих высокопоставленных сотрудников государственного Агентства по технологическому развитию (АТР) за взятку. Это произошло после жесткой критики деятельности агентства главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

По данным следствия, фигурантами дела стали заместитель гендиректора агентства Александр Серегин, управляющий директор Владилен Марценюк и руководитель направления импортозамещения Павел Сладков. В ведомстве уточнили, что Серегин арестован за получение взятки, Марценюк и Сладков передавали деньги и находятся под подпиской.

14 ноября первый заместитель начальника и еще двое сотрудников управления ФСИН по Челябинской области были задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих организаций. Речь идет о Сергее Бульчуке, Олеге Мохове и Марине Уфимцевой.

До этого, 13 ноября, суд отправил под домашний арест начальника пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслава Степченко, который обвиняется в получении взяток за предоставление информации журналистам новостного канала. В общей сложности сумма взяток составила не менее 660 тыс. рублей.