Бывший член Общественной палаты России, юрист и блогер Илья Ремесло, писавший заявления на оппозиционера Алексея Навального, помещен в одну из психиатрических больниц Санкт-Петербурга. Это произошло на следующий день после публикации им постов с резкой критикой президента России Владимира Путина и военной операции на Украине.

Первыми о госпитализации блогера, внезапно сменившего политическую ориентацию, в психбольницу №3 имени Скворцова—Степанова сообщили в военных каналах. Позднее это подтвердила «Фонтанка», корреспонденту которой в справочной стационара лечебного учреждения ответили, что пациенту Илье Ремесло можно передать посылку в субботу и в среду.

По данным канала Baza, Ремесло госпитализирован в 16-е отделение психбольницы им. Скворцова—Степанова, специализирующееся на пациентах-мужчинах, у которых впервые выявлен психотический эпизод.

«Среди пациентов в отделении — люди с бредом, нарушениями мышления и несвязной речью», — уточняет Baza.

Блогер находится в стационаре «в более-менее удовлетворительном состоянии и стабилен», пишет Mash на Мойке со ссылкой на его близких.

Канал «Жаба и гадюка» обратил внимание, что старшая сестра Ильи Ремесло Марина Ремесло, по данным ЕГРЮЛ, является учредителем и единоличной владелицей петербургского ООО «Учебный центр психотерапии и психологического консультирования».

«Смех смехом, но у Ремесла отец психотерапевт. Так что не все так просто в этом маневре, скорее всего», — рассуждает «Синяя Z Борода».

«Пользователи гадают — это реальный диагноз, хитрый план Ремесло или же лучшие советские практики», — рассказывает «Товарищ Сержант».

«Если Ремесло в психушке действительно, могу это расценивать только как помощь бывших коллег ему. Ибо там ну полноценно в СИЗО надо было», — поделился мнением автор канала «Воевода вещает».

«Не успела “оппозиция” родиться, как тут же затухла. Впрочем, горевать по нему мы вряд ли будем», — написал автор канала «Кирилл Федоров / Война История Оружие».

«Фюрер с броневичка уехал прямо в дурку. Но происходившее вчера у многих вызвало ощущение подготовки к правительственному перевороту», — высказался военкор Роман Сапоньков.

«Великая советская карательная психиатрия», — прокомментировала журналистка Ксения Собчак.

Ремесло, который был известен ранее активной поддержкой Владимира Путина, с вечера 17 марта опубликовал посты, в которых излагал прямо противоположную позицию. Среди указанных причин переориентации он назвал, в частности, военные действия на Украине, «огромный ущерб» российской экономике и «удушение свободы интернета и СМИ».

Блогер высказал мнение, что Путин должен уйти в отставку и предстать перед судом. Также он опубликовал видео, в котором сообщил, что писал критические посты самостоятельно и его канал никто не взламывал.

Объяснения, данные им «Осторожно, Media», сводились к тому, что ему «скучно стало» и что он «не подписывался на то, что происходит в стране». Он добавил, что был противником оппозиции «в предыдущей» России, а в нынешняя страна «изменилась очень сильно», что изменило его убеждения.

Ремесло также подтвердил изменение своих взглядов и отношения к президенту в телефонном разговоре с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, который рассказал об этом в своем канале. Он сказал, что «очень сильно шокирован» поведением юриста, который ранее «был абсолютно адекватным пророссийским, пропрезидентским человеком».