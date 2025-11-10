Польша и Румыния могут «ввязаться» в вооруженный конфликт с Россией, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в программе «Что это было» на RTVI.

«Я думаю, что европейцы не понимают, что они могут стать просто разменной монетой, потому что [президенту США Дональду] Трампу, мне кажется, все равно, что будет с Европой», — сказал Джабаров.

Он напомнил, что недавно появилась новость о планах США вывести 800 военнослужащих из Румынии и перевести их в штат Кентукки.

«Я не говорю, что я прав, но не исключаю: Румыния, как и Польша — это страны, которые могут ввязаться в войну с Россией. И тогда Трамп будет вынужден своих солдат тоже использовать — если на территории Румынии, допустим, будут такие военные действия», — отметил Джабаров.

Поэтому президент США хочет сразу вывести войска, «чтобы ни в коем случае американцы не оказались с нами в прямом противостоянии», считает собеседник RTVI.

«Я думаю, что Европа совершает большую ошибку. Причем многие уже понимают, что они совершили глупость, когда в свое время отказались от наших энергоносителей, которые, по сути, создали современную Европу за счет того, что были поставки стабильные, цены были приемлемые», — продолжил Джабаров.

По его словам, «такие ошибки совершаются», и «мы знаем, как их лечить». «Так что, если придет случай, конечно, будем лечить от ошибок. Но нам нужна Европа, с которой мы будем сотрудничать», — заверил сенатор.

«Мы не враги европейцам. Мы готовы пойти навстречу, но только в том случае, если они будут соблюдать и наши интересы. А когда мы 15 декабря 2021 года дали свои предложения по обеспечению безопасности России, над нами стали смеяться. Ну, вот получили то, что получили, а теперь пусть Европа думает», — заявил Джабаров.

Он добавил, что европейцы вбрасывают огромные деньги в «котел войны». «Все ресурсы Европы сейчас идут на это. Нас они победить не смогут, пусть даже не рассчитывают», — заключил Джабаров.