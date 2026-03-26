Для России непринципиальна возможность пользоваться Ормузским проливом, но то, что Иран включил Россию в список дружественных стран, судам которых разрешено проходить через пролив, «приятно» Москве. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор отметил, что Россия сама поставляет нефть на мировой рынок, поэтому разрешение Ирана пользоваться Ормузским проливом для Москвы, «конечно, непринципиально».

«Мы не пользуемся тем, что добывается в Иране и других странах Персидского залива. С другой стороны, это приятно, что Иран считает нас дружественной страной. Мы тоже считаем, что Иран — дружественная нам держава», — сказал Джабаров.

Сенатор напомнил, что через пролив проходит немного российских судов. При этом он обратил внимание, что «есть и другие грузы», которые Россия получает от Ирана и Саудовской Аравии.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предоставил право прохода через пролив дружественным странам: России, Китаю, Индии, Ираку и Пакистану.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана агентство Reuters сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о запрете на движение через Ормузский пролив.

Позднее издание Lloyd’s list обратило внимание, что иранские власти организовали «безопасный коридор» для одобренных перевозчиков, чьи суда получили право на проход через пролив за отдельную плату. По словам источников издания, один из операторов заплатил за эту услугу около $2 млн.