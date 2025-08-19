Президент Украины Владимир Зеленский заявил о требовании репараций у России, потому что Киев всегда был падок на чужое добро и привык воровать, считает первый зампред сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее деловая газета Financial Times сообщила, что Зеленский намерен добиваться выплаты репараций на сумму $300 млрд за счет замороженных за границей российских активов. Согласно документу, имеющемуся в распоряжении издания, эту выплату украинский лидер позиционирует как компенсацию за ущерб, нанесенный стране в ходе боевых действий.

Джабаров, комментируя эту публикацию, заявил, что до разговора о репарациях Киев сначала сам должен выплатить компенсации за все разрушения, которые по его вине произошли в Донбассе.

«Если мы будем говорить о компенсациях, пусть сначала Киев компенсирует все то, что он совершил на Донбассе, в Луганской Народной Республике: все разрушения, которые он там совершал, тот ужас, в котором жили люди этих регионов из-за политики Киева. Поэтому говорить о компенсациях, мне кажется, вообще, пусть лучше не начинают», — считает сенатор.

В январе 2024 года посол Германии в РФ Александр Граф Ламбсдорфф в интервью RTVI говорил, что, «очевидно, России придется выплачивать репарации Украине». Он ссылался на резолюцию Генассамблеи ООН, где «говорится, что России предстоит возместить ущерб».

«Становится очевидным, что этот ущерб огромен. И некоторые из активов, которые сейчас заморожены, возможно, будут использоваться для его возмещения. Я не знаю, когда и на каких условиях. Но члены ООН высказались на этот счет предельно ясно», — пояснял дипломат.

По его словам, решение о выплате репараций за счет замороженных российских активов «будет приниматься на международном уровне».

В феврале 2024 года первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял RTVI, что в рамках Организации объединенных наций не удастся создать механизм, в рамках которого Украина сможет получить репарации от РФ.