Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин положительно оценил контакты между Минском и Вашингтоном. Комментируя «Ленте.ру» встречу президента Беларуси Александра Лукашенко с представителем американского лидера Джоном Коулом, сенатор заявил, что Москва только приветствует шаги своего союзника по нормализации отношений с остальным миром.

По его словам, Россия считает правильным, что Беларусь, как член Союзного государства, выходит на поле нормальных взаимоотношений с другими странами. Карасин провел параллель с курсом самой России, которая, как он отметил, также делает все для «восстановления здравого смысла».

При этом сенатор резко раскритиковал политику западных стран. В Евросоюзе некоторые деятели, по его мнению, устанавливают «казарменную дисциплину», подавляя любые мнения, кроме призывов к войне и вражде.

«Мы на правильной стороне истории. Потому из этого будем исходить и эту линию будем продолжать. Так же, как и наши белорусские друзья и союзники», — заключил Карасин.

Встреча Лукашенко и Коула состоялась 11 сентября в Минске. В ходе беседы американский дипломат передал главе белорусского государства персональное послание от президента США Дональда Трампа. В письме Трамп поздравил Лукашенко с прошедшим днём рождения, а также упомянул о спортивных достижениях белорусской теннисистки Арины Соболенко на соревнованиях в Нью-Йорке.

По результатам переговоров было объявлено о намерении Соединенных Штатов возобновить работу своего посольства в белорусской столице. Представитель Вашингтона отметил, что потенциал для нормализации двусторонних отношений далеко не исчерпан, и стороны могут предпринять для этого еще множество шагов. Несмотря на наличие сохраняющихся разногласий, Коул выразил мнение, что их не стоит акцентировать и «выносить на поверхность».