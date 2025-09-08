Выход России из Европейской конвенции против пыток не отменяет действие внутренних норм, запрещающих их применение на территории страны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Правозащитница подчеркнула, что денонсация Конвенции не означает легализации пыток, а является лишь отказом от выполнения международного договора. По её словам, это решение выводит Россию из-под юрисдикции международного комитета, члены которого имели право инспектировать места лишения свободы и выносить по ним свои вердикты.

Меркачева пояснила, что отказ от конвенции не отменяет российских законов, которые по-прежнему будут запрещать пытки.

«То есть это не означает, что наши законы будут отменены. У нас запрещены пытки именно национальным законодательством. У нас есть Конституция, где сказано про право на жизнь и прочее. У нас есть Уголовный кодекс, в котором есть несколько статей, в том числе в 286-й статье “Превышение должностных полномочий” с недавних пор появились в одном из пунктов “Деяния с применением пытки” и определение, что такое пытка», — сказала она.

Поводом для денонсации Россией Европейской конвенции против пыток стало отсутствие представительства страны в соответствующем комитете. Как следует из пояснительной записки к проекту, внесенному 8 сентября российским президентом Владимиром Путиным в Госдуму, Совет Европы с 2023 года блокирует избрание российского члена в этот орган.

В пояснительной записке также говорится, что сложившаяся ситуация является дискриминационной: Россия не может участвовать в работе Комитета наравне с другими странами. Это не только ущемляет её права, но и разрушает всю систему взаимного мониторинга, ради которой Конвенция и создавалась. Таким образом, дальнейшее участие в этом соглашении теряет смысл.

Решение денонсировать конвенцию в конце августа было предложено кабинетом министров в рамках общего ухода России из Совета Европы. Тогда же глава президентского СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что это не ухудшит положение заключенных, ведь пытки запрещены непосредственно Конституцией России.

Европейская конвенция против пыток, принятая Генассамблеей ООН в 1984 году, устанавливает абсолютный запрет на применение пыток и бесчеловечного обращения. Россия подписала этот документ в Страсбурге 28 февраля 1996 года, взяв на себя, как и другие страны-участницы, обязательство предотвращать такие действия во время допросов, арестов и содержания под стражей.