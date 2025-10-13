Подсудимым с детьми младше 14 лет необходимо давать отсрочку уголовного наказания, если они не представляют угрозы для детей и общества, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека и журналистка Ева Меркачева. По ее словам, закон предусматривает такую возможность, однако не всегда исполняется.

По ее словам, интересы несовершеннолетних должны быть на первом месте. Член СПЧ считает, что после 14 ребенок станет более или менее самостоятельным, а до этого возраста ему лучше быть рядом с мамой и папой. Меркачева подчеркнула, что за время воспитания ребенка подсудимый может измениться в лучшую сторону, что суд также может учесть.

«Я считаю, что наш закон очень гуманен. Он саму такую возможность предусмотрел, что невероятно цивилизованно и правильно с точки зрения интересов семьи, но почему-то она не исполняется в ряде случаев», — рассказала Меркачева

Она считает, что судебная система не в полной мере понимает тот урон, который наносится детям, когда их родителей приговаривают к реальным срокам лишения свободы.

«Никто никогда не пытался понять тот ущерб, который наносит следствие и суд, приговаривая родителей к реальным срокам. Речь идет о том, что несовершеннолетние серьезно страдают психологическ и психически. Очень часто из них потом вырастают преступники, потому что у них есть серьезные обиды на родителей, общество, государство и весь мир», — пояснила Меркачева.

Она также отметила, что из такого состояния обиды дети могут совершать какие-то злодеяния.

«Велик риск, что они станут алкоголиками или наркоманами», — добавила член СПЧ.

13 октября Московский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор Елены Блиновской, осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывании денег. Адвокаты блогера настаивали обратиться к статье 82 УК РФ, позволяющей отсрочить наказание Блиновской до 2034 года, пока ее детям не исполнится 14 лет.

Выступая в суде по видеосвязи, блогер призналась в содеянном и заверила, что не представляет опасности для общества. Блиновская рассказала, что готова встать на учет и строго соблюдать все предписания суда, чтобы посвятить себя воспитанию детей.

В итоге суд решил сократить срок блогера с 5 до 4,5 лет. Ее адвокат Наталья Сальникова сообщила, что в ближайшее время Блиновскую этапируют в колонию. С учетом времени пребывания в СИЗО, в колонии блогер проведет 1,5 года, уточнила Сальникова.