Американская торговая палата в России вручила награду главе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллу Дмитриеву за то, что он улучшил отношения между Вашингтоном и Москвой. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал глава палаты (AmCham) Роберт Эйджи.

«Эта награда была для человека, который улучшил отношения между США и Россией. Мы не смогли [найти] человека лучше, чем Кирилл [Дмитриев] для такой награды. <…> Он как раз этим занимается, это хорошо», — объяснил Роберт Эйджи.

В конце ноября Кирилл Дмитриев рассказал, что получил награду «за лидерство в укреплении диалога между США и Россией».

Глава РФПИ подчеркнул, что более 150 американских компаний продолжают работать в России, причем более 70% из них ведут свою деятельность в стране уже дольше 25 лет.

Как рассказал RTVI Роберт Эйджи, американский бизнес вложил в Россию «около 100 миллиардов долларов в течение 25 лет».

«И американские компании открыли в России много заводов, до сих пор они все работают. И в сфере health care [здравоохранения], и фармакологические компании, и промышленность, и так далее. Эти компании работают и продолжают производство своей продукции здесь», — отметил Эйджи.

По его словам, одна из американских компаний до сих пор имеет в России «восемь или десять заводов».