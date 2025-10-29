Lockheed Martin совместно с NASA провела первый полет бесшумного сверхзвукового самолета X-59, этом говорится в заявлении американской компании.

X-59 вылетел с завода Skunk Works на базу военно-воздушных сил США в Палмдейле (Калифорния) и приземлился недалеко от Летно-исследовательского центра имени Армстронга на базе ВВС Эдвардс.

В Lockheed Martin отметили, что самолет выполнил все необходимые задания, проверив первоначальные летные характеристики и параметры полета, прежде чем благополучно приземлиться в новом месте.

Вице-президент и генеральный директор Lockheed Martin Skunk Works О. Джей Санчес рассказал, что X-59 является подтверждением инноваций и опыта его команды.

«И мы гордимся тем, что находимся на переднем крае разработки бесшумных сверхзвуковых технологий», — подчеркнул он.

X-59 создан в рамках демонстрации технологии сверхзвукового полета, которая позволяет сделать звуковой удар мягким «хлопком». Реализация технологии откроет путь к новому поколению сверхзвуковых самолетов, способных эффективно и экологично перевозить пассажиров и грузы вдвое быстрее, чем современные судна, добавили в компании.

Исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи назвал X-59 символом американской изобретательности.

«Американский дух не знает границ. Это часть нашей ДНК — стремление летать дальше, быстрее и даже тише, чем кто-либо когда-либо. Эта работа поддерживает лидерство Америки в авиации и может изменить то, как люди летают», — сказал он.

Skunk Works продолжит руководить летными испытаниями X-59, тесно сотрудничая с NASA, чтобы расширить диапазон его полета в ближайшие месяцы.