Ущерб американского бизнеса от санкций США и контрсанкций со России составил почти $300 млрд. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

«У нас был опрос. По 10-балльной шкале [с точки зрения ущерба для американских компаний] мы получили такой ответ: американские санкции — 8 из 10, то есть нанесли сильный удар. А российские контрсанкции, если я не ошибаюсь, оценили как 5 из 10. То есть, по оценке наших бизнесов, российские санкции не так сильно сыграли против нас, как [собственные] американские санкции», — поделился собеседник RTVI.

По словам главы Американской торговой палаты, изначально в США думали, что рестрикции нанесут удар по России, однако «получилось наоборот — российская экономика хорошо адаптировалась, а американские компании страдали».

«Мы посчитали, что прямой удар составил около $100 млрд, а целиком ущерб составил почти $300 млрд, включая потенциальные потери конкретного бизнеса. Да, это суммарный ущерб и от санкций США, и от контрсанкций России», — добавил Роберт Эйджи.

В ноябре госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у Вашингтона почти закончились возможности для введения новых санкций против России.

«С нашей стороны особо уже не на что накладывать санкции. Мы поразили их крупнейшие нефтяные компании — именно этого все ждали <…> честно говоря, я не знаю, что еще можно сделать», — признал глава госдепартамента.

В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что не понимает, почему его американский коллега Дональд Трамп ввел новые санкции против российского энергетического сектора.

«Это в связи с чем? Я даже не понял, а что происходит-то. Встретились на Аляске, а потом бум — при полном здоровье зарождающихся отношений санкции, которые безусловно разрушают наши отношения. Для нас непонятно, что же это за знак такой», — сказал Путин.

Как объяснил Роберт Эйджи, «это надо понять».

«Думаю, что всё, что Дональд Трамп делает с обеих сторон — и с российской, и с украинской стороны, — старается усилить давление, чтобы обе стороны нашли общее понимание друг с другом. Поэтому может показаться, что эти шаги идут против какой-то логики, но на самом деле они целиком совпадают со всем, что старается делать Трамп», — заключил Эйджи.