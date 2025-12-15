«Надо подождать. <…> Главное — чтобы не делали никакой антирекламы», — так глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в специальном интервью RTVI ответил на вопрос о том, стоит ли ждать возвращения компании Apple на российский рынок.

«Не могу сказать конкретно про компанию [Apple], потому что не говорили с ними. Но, вы знаете, все решает время. Надо подождать. Самое главное, чтобы не делали никакой антирекламы, чтобы не было никаких новых законов или запретов: чем меньше антирекламы, тем лучше. <…> У нас отличные отношения с российским правительством, с американским правительством. Я думаю, вместе мы решим эти вопросы», — рассказал Роберт Эйджи, отвечая на вопрос RTVI.

10 декабря американские активисты из организации Tech Transparency Project (TTP) обвинили Apple и Google в том, что они помогают третьим лицам в обходе санкций США. Поводом стало появление в App Store и Google Play как минимум 70 приложений, связанных с организациями из санкционного списка минфина Соединенных Штатов. Речь в том числе идет о приложениях российских банков.

При этом в конце ноября издание Times of India сообщило, что компания Apple ужесточила контроль за дистрибьютерами в Индии из-за того, что новые смартфоны массово вывозятся в Россию, Африку и на Ближний Восток. Им пригрозили большими штрафами и блокировкой дилерских кодов.

«Мы находимся в контакте с компаниями, которые хотели бы вернуться: они думают, смотрят, считают, анализируют ситуацию. Я думаю, что как только будет мирное соглашение, начнется активное возвращение. Может быть, не огромное количество сразу, может быть, поначалу мало компаний вернется», — считает Роберт Эйджи.

По его словам, об этом уже «активно думают» некоторые американские предприниматели из таких сфер, как авиация и IT.

«Они ждут сигнал», — заключил Роберт Эйджи.