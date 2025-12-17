Нуну Лурейру, профессора ядерной науки и физики из Массачусетского технологического института (MIT), убили в результате нападения на его дом в штате Массачусетс. Об этом сообщила глава полиции города Бруклайн Дженнифер Пастер.

«Хотела бы выразить свои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Нуну Лурейру. <…> Расследование этого убийства продолжается», — написала правоохранитель на своей странице в Facebook*.

Она уточнила, что полиция не может делиться более детальной информацией, чтобы обеспечить объективность расследования. Пока оно продолжается, в районе места происшествия будут находиться «специальные патрульные машины, офицеры и подразделения без опознавательных знаков».

CBS News уточнило, что выстрелы в доме Лурейру раздались вечером 15 декабря. Сосед профессора рассказал, что слышал три громких удара и подумал, что «кто-то в нашей квартире выбивает дверь». Но после разговора с другими местным жителями понял, что «это выстрелы».

Энн Гринвальд, которая живет по соседству с Лурейру уже 40 лет, поделилась с CBS News, что они с мужем тоже слышали шум, похожий на выстрелы.

«У него была молодая семья, они ходили здесь в школу. Это ужасно, очень страшно», — добавила она.

После произошедшего Лурейру доставили в больницу, где он скончался утром 16 декабря. Представитель полиции Бруклайна заявил, что в профессора выстрелили несколько раз. По словам правоохранителя, по этому делу никто не задержан.

Нуну Лурейру было 47 лет. На сайте MIT отмечается, что за 10 лет работы в университете он «помог прояснить физические процессы, происходящие в центре вакуумных камер термоядерного синтеза и на окраинах вселенной». Исследования профессора позволяли ученым лучше понять «поведение плазмы, включая турбулентность, и раскрыли физику, лежащую в основе таких астрономических явлений, как вспышки на Солнце».

В MIT Лурейру называют не только «блестящим ученым, но и замечательным человеком». Студент MIT в разговоре с CBS News назвал убийство Лурейру «действием, похожим на бессмысленное насилие».

